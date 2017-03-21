لأول مرة بتاريخ نايكي.. 12 مبدعاً لتصور "مستقبل حذاء"

دعت علامة نايكي الرياضية للمرة الأولى في تاريخها، 12 مبدعاً من حول العالم، لإعادة تصوّر مستقبل حذاء نايكي إيرماكس بالتعاون مع فريق تصميم نايكي في المقر الرئيسي العالمي لنايكي أوريجون في #الولايات_المتحدة الأميركية.

ووقع الاختيار على بنيامين آيدن، وهو المدير الإبداعي لعلامة Les Benjamin، ليكون المصمّم الوحيد من #الشرق_الأوسط الذي تتم دعوته للمشاركة في حملة التصويت "Vote Forward" لنايكي إيرماكس التي تنطلق في هذا الشهر احتفالاً بـ"عيد ميلاد" نايكي إيرماكس.

تجدر الإشارة إلى أن Les Benjamins، وهي العلامة التجارية الأولى التي تتم دعوتها من المنطقة من #تركيا، قد صمّمت حذاءً من نوع "إيرماكس" في المقر الرئيسي العالمي لنايكي في بورتلاند، على ضوء مفهومها الإبداعي.

وفي هذا السياق، طُرح حذاء "إيرماكس" من تصميم آيدن، المبتكَر بالتعاون مع مصمّمي #نايكي، في 17 آذار/مارس على موقع nike.com/voteforward في إطار مشروع التصويت "Vote Forward" في نفس الوقت الذي يعمل فيه كافة المصممين.

ومع مشروع "Vote Forward "سوف يحدّد المستهلكون مستقبل #إيرماكس، علماً بأن عملية التصويت على 12 تصميماً جديداً لحذاء "إيرماكس" تنتهي في 25 آذار/مارس. وسوف يتم الإعلان عن التصميم الفائز في عيد ميلاد "إيرماكس" الذي يصادف 26 الجاري.