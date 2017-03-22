كيف جمعت هذه الحقائب بين عالمي الموضة والهندسة؟

من #الأشكال_الهندسية استوحت #رولا_بهنام أول مجموعة لها من #الحقائب النسائية. ورولا هي إعلامية ومهندسة لبنانية عُرفت في مجال تقديم البرامج على الشاشات العربية، قررت مؤخراً أن تدخل مجال #تصميم #الأكسسوارات النسائية من خلال تقديم مجموعة من الحقائب أطلقت عليها اسم Clutched.

مزجت رولا بين #الموضة و #الهندسة_المعمارية في تصاميمها التي تزيّنت بالخطوط والألوان. وقد جاءت مجموعتها مقسّمة إلى 4 موديلات، منها #تصميم Deco الذي يأخذ شكل حقيبة مستوحاة من حقبة "الأرتديكو" مصنوعة من الخشب بطبقات فارغة تم إدخال الجلد الملوّن على فراغاتها للحد من شفافيتها. وهناك مجموعة من الحقائب الجلدية تحمل اسم Edge مصممة من عدة قطع جلدية جاءت بأحجام وألوان مختلفة. كما تتضمن مجموعة بهنام حقائب يد جلدية مفرغة أو من جلد الأفعى. أما الأكثر ابتكاراً فهي الحقائب المثبّتة على قاعدة خشبية لإمكانية وضعها على الطاولة ويمكن أن تدور 360 درجة حول نفسها بحسب الوضعية المطلوبة.

تميّزت مجموعة حقائب رولا #بهنام بألوانها الحيادية كالأسود والأبيض والبيج، كما تضمنت تصاميم بألوان ربيعية مشرقة تتناسب مع #إطلالات الموسم الجديد. تعرّفوا عليها فيما يلي.