لمن لا يعرف.. من هنا بدأت ابتكارات "الماكياج"!

تشكّل صناعة #الماكياج واحدة من أكبر الصناعات العالمية، فهي تجمع أكثر من 200 مليار دولار في جميع أنحاء #العالم سنوياً.

وتفيد دراسة أجريت في هذا المجال أن المرأة العصرية تنفق ما يقارب 15 ألف دولار في حياتها لشراء مستحضرات التجميل. ولكن هل تعرفون أن مهد هذه الصناعة وأول ابتكاراتها انطلقت من الشرق؟

تُعتبر صناعة الماكياج من أقدم الصناعات في العالم، وتشير الأبحاث إلى أن #المصريين #القدماء وأبرزهم #كليوباترا كانوا أول من استعمل مستحضرات التجميل، إذ اعتادوا على وضع الكحل على العيون والحواجب وكانوا يصنعونه من دهون الأغنام المخلوطة بالقصدير والرماد.

وكانت #المرأة #الفرعونية أول من استعمل الكحل منذ أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، كما كان الرجال يستخدمونه بهدف توسيع العين وحماية أنفسهم من الحسد.

أما #الكحل كما نعرفه اليوم، فلم يظهر سوى في عشرينيات القرن الماضي فيما تم تسجيل ظهور الكحل السائل في العام 1950.

وسبق أن استعمل الفراعنة مستحضرات تكثيف الرموش قبل 3 آلاف عاماً من الميلاد، ولم يكن الغرض منها تجميلياً بل كانت تُستعمل لحماية أعينهم من الشمس وفق ما كانوا يعتقدون.

ويعود تاريخ #أحمر_الشفاه إلى بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من 5000 عام، حيث كانت النساء يزيّن شفاههن ببودرة الأحجار الكريمة المطحونة.

أما المصريون القدامى فقد ابتكروا نوعاً خاصاً من أحمر الشفاه تدخل في تركيبته الطحالب، والبرومين، واليود فيما كانت كليوبترا تملك خلطتها الخاصة من أحمر الشفاه المصنوعة من نوع من الخنافس ذو صبغة حمراء داكنة يُضاف إليه النمل وصبغة حمراء مستخرجة من أصداف الموريكس وكان الهدف من استعماله هو إرضاء الآلهة.

أما أول أحمر شفاه صلب فقد اخترعه العالم الأندلسي أبو القاسم الزهراوي وكان ذلك في العام 1000 ميلادي.

وقد بدأ انتشار أحمر الشفاه في أوروبا في القرن السادس عشر حيث كان يتم صنعه من شمع النحل وصباغ نباتي أحمر، فيما اتخذ هذا المستحضر الشكل الذي نعرفه به حالياً في العام 1915 وتمّ تطوير أول ملمّع للشفاه في العام 1932. أما اليوم فيتم بيع ما يقارب 900 مليون أحمر شفاه سنوياً في العالم.

أما في عصرنا الحديث، فقد بدأ انتشار الماكياج مع تطوّر السينما الهوليوودية، أما قبل ذلك فكان حكراً على العاملين في المسرح وكانت تلجأ إليه الطبقة الأرستقراطية في أوروبا للدلالة على مكانتها من خلال الاستعانة بالدهان الأبيض للوجه والأحمر للخدود.

وفي العام 1909 أنتجت شركة Max Factor مستحضراتها الخاصة بالعاملين في المسرح والسينما أما في العام 1930 فبدأ انتشار أحمر الشفاه حتى أصبح مستحضر التجميل الأكثر استعمالاً بين النساء في العالم.