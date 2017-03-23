هكذا تحافظون على الحذاء الأبيض جديداً

لم يعد ارتداء حذاء الرياضة الأبيض حكراً على أوقات ممارسة الرياضة، بل أصبح جزءاً مع الإطلالة "الكاجوال" اليومية بحيث يمكن تنسيقه مع بنطلون من الدنيم، طقم مؤلف من جاكيت وبنطلون، أو حتى مع تنورة وثوب. ولكن للحفاظ على بياض هذا الحذاء وحمايته من الأوساخ ليس بالمهمة السهلة. ولذلك جمعنا لكم 6 وسائل تضمن لكم الحفاظ على إشراق هذا الحذاء لأطول فترة ممكنة:

- حمايته بمستحضر عازل:

بعد تحديد خامة الحذاء الأبيض (جلد، نسيج، شاموا) ننصحكم بحمايته بالمستحضر العازل الذي يناسبه، والهدف من ذلك يكون إطالة عمره ومنع الغبار والأوساخ من الوصول إليه. على أن يتم تجديد هذه العملية بين الحين والآخر للحفاظ على فعالية المستحضر العازل.

- العناية به بعد ارتدائه:

يحتاج الحذاء الأبيض إلى عناية مستمرة بهدف الحفاظ على نظافته. ولذلك ندعوكم إلى تنظيفه بعد كلّ مرة ترتدونه فيها، فمن شأن هذه العملية أن تخفف من الأضرار الذي يمكن أن تلحق به وتطيل عمره لفترة أطول.

- الاستعانة بصابون الغار لتنظيفه:

يتمتع صابون الغار بخصائص مزيلة للبقع عن الخامات الجلدية، ولذلك يكفي استعمال القليل منه على إسفنجة رطبة أو فرشاة أسنان لتنظيف البقع التي يمكن أن تظهر على الحذاء الأبيض. يمكنكم الاستعانة أيضاً بخليط من الماء الفاتر، والكربونات، وعصير الحامض للحصول على المفعول نفسه.

- استعمال فوط التنظيف الخاصة بالأطفال:

تتمتع الفوط الجاهزة التي تستعمل للعناية ببشرة الأطفال بكونها فعّالة جداً في إزالة البقع الدهنية والأوساخ عن الحذاء الأبيض، فلا تترددوا في استعمالها للحفاظ على نظافته وإشراقة إطلالته.

- عدم وضعه في الغسّالة:

إن وضع الحذاء الأبيض في الغسالة يجعله يبدو كما لو أنه مستهلك جداً دون أن يعيد إليه لونه الأبيض الناصع. ولذلك من الأفضل تجنب هذه الخطوة إذا أردتم الحفاظ عليه لفترة أطول.

- الاستعانة بالممحاة:

تشكّل الممحاة وسيلة مثالية لإزالة أي علامات سوداء تنتج عن احتكاك فردتي الحذاء الأبيض فيما بينهما. شرط أن تكون الممحاة جديدة وتكون ذات لون أبيض لتجنب أن تترك أي علامات ملوّنة عن الحذاء.