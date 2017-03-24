هكذا يمكنكِ تصميم ساعتكِ الخاصة من "بولغاري"

كشفت دار Bulgari عن تصاميم جديدة من ساعة Serpenti الشهيرة قدّمتها ضمن فعاليات معرض Baselworld الذي يُقام حالياً في مدينة بازل السويسرية ويمتد حتى 23 من الشهر الجاري. وترتدي التصاميم الجديدة من هذه الساعة حلّة مختلفة من خلال سوارها المصنوع من الجلد الفاخر والذي يلتف بكل أناقة حول المعصم.

اختارت Bulgari أن تنفّذ سوار هذه الساعة بجلد الكارونغ، وهو ثعبان مائي غير سام يتمتع بجلد رقيق جداً وناعم. وقد تمّ إخضاع هذا الجلد الثمين إلى عملية معالجة دقيقة ليصبح ليناً عند الارتداء، كما تم تلوينه بالأصباغ الطبيعية وبتدرجات لونية حيّة ومضيئة، ثم تمت تغطيته بطبقة من الورنيش لمنحه إشراقاً مميزاً.

تناسب هذه الساعة المرأة التي تبحث دائماً عن التجدد، إذ يمكن أن يتحوّل شكلها بكل سهولة بفضل الأحزمة المرافقة لها والقابلة للتعديل. كما يمكن اختيار قرص هذه الساعة من الصلب أو من الذهب الوردي المرصّع بالماس. وتأتي كل ساعة مع اثنين من الأحزمة المصنوعة من جلد الكارونغ أو جلد العجل وبألوان مختلفة.

وتتيح لكِ دار Bulgari إمكانية تصميم ساعتكِ من Serpenti على ذوقكِ، وذلك عبر تطبيق خاص متوفر في عدد مختار من المحال التجارية للعلامة. يسمح لكِ هذا التطبيق باختيار كل التفاصيل المتعلّقة بساعتكِ من شكل الإطار، والقرص، والسوار، والترصيع كما يمكنكِ نقش الجملة التي تريدينها على العلبة الخلفية للساعة مما يجعل منها فريدة على كل المستويات.

تأتي ساعة Serpenti الجديدة بعلبة قطرها 27 ملم، وحركة كوارتز سويسرية من الفولاذ والذهب الوردي. كما يتم ترصيع بعض تصاميمها بالماس فيما يأتي قرصها مطلياً بالأسود أو بعرق اللؤلؤ الأبيض. وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً. أما حزامها المزدوج المصنوع من جلد الكارونغ فيتوفر بخمسة ألوان هي الأبيض، والأسود، والأحمر، والأخضر، والبني الكستنائي. كما يتوفر هذا الحزام أيضاً بجلد العجل وبستة ألوان هي الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر، والأخضر، والبيج الفاتح.