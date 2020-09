عروض "فاشن فروورد دبي" من الشرق إلى العالم

انطلقت عروض Fashion Forward Dubai بموسمها التاسع لتقدم رؤية مصممي الأزياء من الجيل الصاعد لموضة خريف وشتاء 2017. ومن أبرز العروض التي لفتتنا في هذا المجال، ما قدّمه #المصمم_اللبناني #حسين_بظاظا و #المصممة_السعودية #أروى_البناوي. ندعوكم للتعرّف على تصاميمهما فيما يلي:

- حسين بظاظا: أسطورة الأناقة

تأثر المصمم اللبناني حسين بظاظا في مجموعته للخريف المقبل بأسطورة يابانية قديمة تحكي قصة فتاة تقرر الانتقام من المجرمين الذين قضوا على عائلتها. وتجسّد إطلالات #العارضات كيف تحوّلت هذه الفتاة من امرأة بسيطة إلى امرأة قوية وقادرة على المستحيل.

اختار بظاظا تجسيد هذه القصة بألوان الأزرق الملوكي، والأحمر، والأسود مع لمسات مترفة من الذهبي. وقد تزيّنت أزياؤه بتطريزات ورسومات مستوحاة من أساطير الشرق الأقصى، وتكرر ظهور #التنين على العديد من تصاميم هذه المجموعة، التي تميّزت بقصاتها القريبة من الجسم مع #خصر_ ضيّق وتنانير تتسع إلى الأسفل. أما الأكمام فجاءت واسعة، والياقات عالية أو على شكل حرف V. وقد تميّزت #الفساتين_الطويلة بكونها غنية بالزخارف وغلبت عليها #أناقة المخمل والدانتيل.

أما في ختام العرض، فظهرت عارضة ذات ملامح آسيوية وهي ترتدي ثوباً عاري الكتفين جمع بين لوني الأزرق والأحمر، واختصر في إطلالة واحدة صورة الجمال والقوة والأناقة كما يراها حسين بظاظا.

- أروى البناوي: البساطة العصرية

اختارت المصممة السعودية أروى البناوي أن تتبع نظام "شاهدوا واشتروا" المعروف بالـ See Now Buy Now الذي اتبعه مؤخراً أشهر #المصممين العالميين. وستكون أزياؤها الخاصة بالخريف المقبل متوفرة للبيع في متجر "كورسيل" ابتداءً من 26 آذار/مارس الجاري.

تميّزت أزياء البناوي بقصّاتها غير المتوازية، ولفتنا فيها ظهور مجموعة من البدلات التي تألّفت من جاكيت مع بنطلون قصير أو طويل. كما تزيّنت الأزياء بعبارات باللغة العربية حمّلتها المصممة رسائل غالية على قلبها. وقد جاءت معظم #الأزياء بألوان الأبيض والأزرق والأحمر والأسود. وهي توجّهت بشكل خاص للشابة العصرية التي تبحث عن التميّز ببساطة، وقد ترافقت جميع الأزياء مع أحذية #كاجوال بيضاء تتناسق بامتياز مع الطابع العام للأزياء.