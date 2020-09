أغرب عروض "فاشن فوروورد دبي" حملت توقيع "أماتو"

اختمم فورن وان، وهو مصمم فيلبيني مقيم في دبي، عروض Fashion Forward Dubai بمجموعة Amato من #الأزياء_الراقية. وقد كانت هذه #المجموعة أغرب ما تمّ تقديمه بهذه المناسبة، ولكنها كانت أيضاً إحدى أكثر المجموعات أناقة وحرفيّة عالية في تنفيذ #تصاميم فاخرة وخارجة عن المألوف.

شكّل #الفيلم التاريخي الصيني-الأميركي Flowers of War مصدر الإلهام الأساسي وراء هذه #المجموعة، التي تضمّنت تصاميم دراميّة اختلطت فيها الزخارف، والتطريزات، وأبليكات الأزهار، وترافقت مع أكسسوارات للرأس تزيّنت بالشبك والأزهار.

أقمشة الحرير، والساتان، والدانتيل، والشبك، والتول شكّلت أبرز الخامات المستعملة في هذه المجموعة. وقد تزيّنت بالتطريزات اللامعة والورود النافرة. أما القصّات فجأت مبتكرة وقد لفتنا فيها شكل الياقات العريضة والمتداخلة التي زيّنت أكثر من #إطلالة.

الألوان الباستيلية طغت على القسم الأول من العرض، حيث تزيّنت الأزياء بالتدرجات الهادئة من زهري، وأزرق، وأخضر، وبيج. أما في القسم الثاني من العرض فتم التركيز على الألوان القوية كالنيلي، والبنفسجي، والعنابي، والأحمر.

برع المصمم #فورن_وان في خلط الخامات بحرفيّة عالية، وقد لفتنا مزج الدانتيل مع الشبك في قطع تزيّنت أيضاً بالكشاكش، والورود النافرة، والريش. وقد اعتمدت علامة Amato في هذه المجموعة على مبدأ "شاهدوا واشتروا" See Now Buy Now مواكبةً منها لأحدث التطورات على ساحة الموضة العالمية. تعرّفوا على أجمل تصاميم Amato للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: