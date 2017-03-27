هل جرّبتم الكيراتين في علاج الشعر التالف؟

مادة #الكيراتين هي في الأصل #بروتين طبيعي يُصنّعها جسم الإنسان لبناء أنسجة #الشعر و #الأظافر. أما دورها فيقوم على #حماية_الشعر من الاعتداءات الخارجية، والأشعة ما فوق البنفسجية و#التلوّث. ولكنها تلعب أيضاً دوراً أساسياً في تقوية بنية الشعر الذي يتألّف بنسبة 85% من هذه المادة. وهي تَعِد في حال حسن استعمالها بعلاج الشعر التالف وإعادته إلى طبيعته وحيويته وإشراقه.

إن تعرّض الشعر المستمر للاعتداءات الخارجية كحرارة #أدوات_التسريح ، و #الصبغات الكيميائية، تخفّف من نسبة الكيراتين في الشعر، ولذلك يتمّ اللجوء في هذه الحالة إلى #العلاج بالكيراتين الذي يقوّي بنية خلايا الشعر ويملّس طبقته الخارجية فتلعب هذه المادة بذلك دور غلاف حامٍ للشعر يساعد في تقويته وإكسابه مظهراً أكثر نعومة ولمعان.

- ما سبب هذا الإقبال على الكيراتين؟

بدأ الإقبال على الاستعانة بالكيراتين في مجال العناية بالشعر بعد اكتشاف فعاليته في تقنية #التمليس البرازيلي التي تنعّم #الشعر_المجعد والخشن دون إلحاق الأذى به، ولمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر. ومنذ ذلك الحين دخل الكيراتين في تركيبة مستحضرات العناية بالشعر التي تهدف إلى تحسين نوعيته وحمايته من التلف.

- الكيراتين لتمليس الشعر وتجعيده:

تتمتع مادة الكيراتين بعدّة استعمالات أساسية في مجال العناية بالشعر والعديد من الفوائد، فهي تسمح بالحد من أضرار عمليات تمليس و #تجعيد_الشعر التي يتم تنفيذها في صالون التجميل والتي يدوم مفعولها بين 3 و6 أشهر. كما أن استعمال مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالكيراتين مع أداة تمليس الشعر المزوّدة بالبخار والمعروفة بالـ Steampod يعطي نتائج مثالية. فمن شأن ذلك أن يسهّل عملية تمليس الشعر في المنزل ويخفّف من مخاطر تعريض الشعر للحرارة المرتفعة.

- كيف يتم استعمال المستحضرات الغنية بالكيراتين؟

يُنصح باستعمال المستحضرات الغنية بالكيراتين كعلاج للشعر التالف يمتد على مدة تتراوح بين 3 أسلبيع و3 أشهر وفق حدّة التلف ونوع الأضرار اللاحقة بالشعر نتيجة الإفراط في التعرّض للشمس أو الإكثار من استعمال الصبغات الكيميائية وتعريض الشعر لحرارة أدوات التمليس بشكل متكرّر.

وتتوفر مادة الكيراتين في #مستحضرات_العناية بالشعر التي تأخذ شكل #شامبو و #بلسم وقناع ومصل. على أن يتم استعمالها تحت إشراف خبراء يضعون برنامجاً للعناية بالشعر يسمح له باستعادة حيويته وإشراقه. والأفضل عند #غسل_الشعر بشامبو غني بالكيراتين أن يتم ذلك بالتناوب مع شامبو آخر ناعم أو للاستعمال المتكرر.

وتجدر الإشارة إلى أن علاج الشعر بالكيراتين يشبه علاج الجسم بالفيتامينات و #المكمّلات_الغذائية. وهو بذلك يتم على مدة محددة من خلال تزويد الشعر بجرعات متتالية من هذه المادة. أما الإفراط في استعمال الكيراتين فقد يثقل الشعر دون أن يعطي النتائج المرجوّة، ولذلك من الأفضل استشارة الخبراء لمعرفة نوعية المستحضرات المناسبة لحل مشكلة الشعر ومدة استعمال هذا العلاج للحصول على أفضل النتائج.