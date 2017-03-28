ساعات "ديور" الفاخرة تتألّق في معرض "بازل"

حرصت دار Dior على أن تكون حاضرة بساعاتها الفاخرة للمشاركة في معرض Baselworld17 للساعات، الذي يقام حالياً في مدينة بازل السويسرية ويمتدّ حتى 30 من الشهر الجاري. تعرّفوا فيما يلي على أحدث التصاميم التي تم تقديمها بهذه المناسبة:

- ساعة Dior VIII Montaigne:

تتناسق هذه الساعة بامتياز مع مجموعة Dior من الأزياء الجاهزة لهذا الموسم. وهي تتميّز بقطرها الذي يبلغ 32 ملم، قرصها المصنوع من الأوبال الأبيض، ترصيعها الماسي، وسوارها المصنوع من جلد العجل الأبيض مع حاشية من المطاط، ما يضفي عليها طابعاً عصرياً مميزاً.

- ساعة Dior Grand Bal:

النجوم والكواكب شكّلت مصدر الإلهام الأساسي لهذه المجموعة الاستثنائية من الساعات، التي تميّزت بالمهارة والحرفيّة العالية في تصنيع تصاميم فريدة من نوعها تزيّنت برسومات مشغولة بالمواد الفاخرة والأحجار الكريمة.

- ساعة Dior Grand Bal Plume:

جاءت هذه المجموعة بإصدار محدود من 88 قطعة، وقد تجلّت فيها كلّ المهارة الحرفيّة والترف المرافق لفن صناعة الريش. تم تزويد هذه الساعات بنظام حركة أوتوماتيكي حصري لدار Dior. وقد طُرح منها إصدار خاص بمناسبة سنة الديك الصينية تميّز بقرصه المصنوع من الذهب الأصفر مع سوار من جلد التمساح الأحمر.

- ساعة Dior VIII Grand Bal Plisse Ruban:

تتوفّر هذه الساعة بإصدار محدود يقتصر على 188 ساعة فقط. وهي تتميّز بقطر يبلغ 36 ملم ونظام حركة أوتوماتيكي حصري بدار Dior. يتزيّن قرص هذه الساعة بنمط مستوحى من القماش المكسّر الثلاثي الأبعاد أما سوارها فمصنوع من الجلد الفضي المطلي بالمعدن.

- ساعة Dior Grand Soir Botanic:

تتفتّح الأزهار الساحرة لتزيّن هذه الساعات بأناقة الأحجار الكريمة، وعرق اللؤلؤ، والذهب المصقول، والأوبال ما يحوّلها إلى قطع فاخرة من المجوهرات تليق بأرقى المناسبات.

- ساعة La D de Dior Satine:

ما يميّز هذه الساعة هو سوارها المرن الشبكي بالإضافة إلى قرصها المصنوع من عرق اللؤلؤ الزهري أو الأبيض. وبمناسبة العيد السبعين لدار Dior تم طرح إصدار خاص من هذه الساعة يحمل اسم La Mini D de Dior وقد تمّ صنعه من الذهب الأصفر وتزويده بسوار ذات شكل شبكي يتميّز بالمرونة واللمعان.