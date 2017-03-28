4 اتجاهات لموضة ماكياج هذا الربيع

منعش ومشرق هو ماكياج هذا الربيع، يبدو خجولاً على الوجه ولكنه مُنفّذ بحرفية وإتقان. تعرّفوا فيما يلي على أبرز 4 اتجاهات لموضة ماكياج الموسم الجديد واستمتعوا بتنفيذها على طريقة عارضات الأزياء كما في الصور التالية:

1 - رسم العينين بأسلوب غرافيكي:

يحتاج رسم العينين بهذه الطريقة إلى ألوان قوية، خطوط محدّدة، وتنوّع بصيغ المواد المستعملة في الماكياج. يمكن الاستعانة بتدرّجات الصيف المنعشة كالأزرق الكهربائي والبرتقالي الجريء، على شكل ظلال للعينين أو قلم آيلاينر، لتطبيقها بخطّ واضح ولافت للنظر.

2 - الظلال ذات اللون الموحّد:

تنتشر موضة اعتماد لون موحّد من الظلال على الجفون المتحرّكة والثابتة هذا الموسم، على أن يمتدّ اللون من زاوية العين الداخلية صعوداً باتجاه الحاجب ونزولاً باتجاه الصدغ. أما الأفضلية هذا الموسم فللألوان المشرقة كالأزرق الحيوي والبرتقالي المنعش. ورغم قوة هذا الماكياج إلا أنه سهل التطبيق ويُنصح بوضع الظلال بواسطة الأصابع للتحكّم بمدى حدتها حسب الطلب.

3 - الحصول على بشرة ندية:

مع ارتفاع درجات حرارة الجو يصبح الماكياج البسيط والمنعش ضرورة، ولتحقيقه يُنصح باستعمال مرطّب يحافظ على نداوة البشرة ثم توحيد السحنة بواسطة كريم أساس شفّاف وكونسيلر بلون قريب من لونها. بعد ذلك يحين دور وضع القليل من الهايلايتلر على أعلى الوجنتين وتحت قوسي الحاجبين. وللتركيز على الطابع الندي للإطلالة يمكن الاستعانة بملمّع ملوّن للشفاه يضفي مزيداً من الانتعاش على ماكياجكِ.

4 - التركيز على ظلال الوجنتين:

يضفي البلاشر لمسات من الإشراق المُحبّب على الوجنتين، اختاريه بتدرّجات الوردي أو الدراقي وطبّقيه بشكل بارز بعد توحيد السحنة والحفاظ على ماكياج حيادي على العينين والشفاه.