أي لون طلاء هو الأكثر شيوعاً للموسم الجديد؟

يشكّل اختيار #ألوان حيوية من #طلاء_الأظافر أفضل وسيلة لاستقبال فصل الربيع بإطلالة منعشة وعصرية. ولكن إذا كنت تتساءلين عن لون طلاء الأظافر الأكثر شيوعاً لهذا الربيع، فاعلمي أنه اللون #البرتقالي المستوحى من لون الفاكهة اللذيذة وغروب شمس الصيف.

يتميّز هذا اللون بإضفاء لمسة من الحيوية على كامل الإطلالة، ومن المنتظر أن يتناسق بامتياز مع تدرجات #الماكياج المشمشي والدراقي الذي يلقى أيضاً رواجاً كبيراً في هذا الموسم.

من حسنات الطلاء البرتقالي أنه يليق بكافة ألوان البشرات الفاتحة منها والمتوسطة والداكنة، كما أنه يناسب الأظافر الطويلة والقصيرة على السواء. فهو يضفي لمسة من الحيوية والمرح على اليدين بشكل خاص وعلى كامل الإطلالة بشكل عام شرط تطبيقه على #أظافر_مُقلّمة وبشرة يدين مُرطّبة.

مواكبةً لموضة الطلاء البرتقالي، عمدت #شركات_التجميل العالمية إلى تقديم هذا اللون كل على طريقتها. تعرّفوا على إصداراتها في هذا المجال:

- قدّمت Opi اللون البرتقالي بتدرّج فاتح مع Opi Fiji Nail Lacquer In No Tan Lines.

- اختارت YSL تدرجاً برتقالياً مائلاً إلى الأحمر مع YSL La Lacque Couture Nail Lacquer In Vandal Orange 81.

- اعتمدت Essie لون الغروب المثالي مع Essie Nail Polish In Meet me at the sunset.

- جسّدت Marc Jacobs لون فاكهة البرتقال بامتياز مع Marc Jacobs Enamored Hi Shine Nail Polish In Snap.

- قدّمت Sally Hansen الطلاء البرتقالي السريع الجفاف مع Sally Hansen Insta-Dri Nail Color In Orange Zest.

- اختارت Nars اللون البرتقالي الناري مع Nars Nail Polish in Blow-Up.