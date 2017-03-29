5 ألوان وتقنية جديدة لشعركِ هذا الصيف

أطلق صالون Pace&Luce المتواجد في #بيروت و #دبي وأبوظبي والبحرين مجموعة ألوانه الخاصة بموسم #ربيع و #صيف 2017. وقد اتسمت هذه المجموعة بطابعها الحيوي والمشرق، إضافة إلى محافظتها على النوعية الصحية للشعر وإطلالته الطبيعية.

تنوّعت #ألوان #الشعر الخاصة بالموسم الجديد بين النحاسي، البني المحاذي للأحمر، البنفسجي، الأسود المزيّن بالألوان الجريئة والأشقر المُنفّذ بتقنية الهايلايت. أما سر هذه الحيوية في الألوان الجديدة فيعود إلى تنفيذها بتقنية الـPixelation التي تتمثّل في تلوين الجزء الوسطي من الشعر محاطاً بجزأين يحملان لون الشعر الطبيعي.

تعتمد هذه التقنية الجديدة، المستوحاة من عالم تحليل الصور الرقمية، على تقسيم الشعرة إلى ثلاثة أجزاء: الثلثان الأول والأخير يبقيان على لونهما الطبيعي، فيما الثلث الوسطي يخضع للتلوين ومنه نقطة الجذب البصري. كل ذلك يمنح #التسريحة حيوية لافتة، خاصة عندما يكون الشعر مالساً ومنسدلاً على الكتفين. فلا تترددوا في اعتمادها لإطلالة متجددة في استقبال الموسم الجديد.