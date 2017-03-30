ماذا اختارت أيقونة الموضة العالمية من "بياجيه"؟

عندما تجتمع أيقونة #موضة عالمية مع اسم لامع في عالم صناعة #الساعات و #المجوهرات، تثمر هذه الشراكة بينهما عن مجموعة مميزة من المجوهرات تنبض بالألوان المفعمة بالحيوية.

أيقونة الموضة العالمية هي #أوليفيا_باليرمو التي تُعتبر قوة ديناميكية في عالم #الأزياء على الصعيد العالمي، فهي #عارضة أزياء، ومديرة إبداعية، وصاحبة مشاريع مختلفة في مجال الموضة وفي مجال الخدمة الاجتماعية. أما الاسم اللامع في صناعة المجوهرات والساعات فهو دار #بياجيه Piaget السويسرية التي تتميّز بالمهارة والحرفيّة العالية في تصميم ساعات ومجوهرات في منتهى #الأناقة. وقد جاء التعاون فيما بينهما في إطار مجموعة مجوهرات Possession التي تحتفل هذا العام بعيدها الـ25، والتي تتميّز منذ ابتكارها بمزاوجتها المثالية بين #الذهب و #الماس. أما اليوم فتنضمّ إليهما في التشكيلة الجديدة من هذه المجموعة 5 ألوان من #الأحجار_الكريمة لم يسبق للمجموعة أن تزيّنت بها من قبل.

عن هذا التعاون، تقول أوليفيا #باليرمو: "الألوان أمر أحبّذه وأستمتع به جداً في الحياة. لذا، أحببت أن التشكيلة الجديدة من هذه المجوهرات قد تزيّنت بالألوان، كما أعتقد أن في هذه المجموعة كل الأساليب التي يمكن للنساء اعتمادها لارتداء قطع Possession وكيف تمنحهن الثقة بالنفس".

يفيض كلّ من الأزرق العميق لللازورد، والأسود الحادّ للعقيق الأسود، والأزرق المتوهّج للفيروز، والأخضر الساطع للملكيت، والأحمر المفعم بالحيوية للعقيق الأحمر، بطاقة مبهرة لتوفير إمكانيات تعبيرية لا تعدّ ولا تحصى في هذه المجموعة.

وبالتالي تتدلى كرة من الحجر الزخرفي، تطوّقها حلقة Possession من #قلادة طويلة مصنوعة من الذهب. ويمكن لفّ السلسلة الطويلة مرّتين حول العنق للتّمتع بعقد أقصر، كما رُصّعت الحلقة الدوّارة على القلادة بحبّة ألماس واحدة متلألئة لإضفاء لمسة ثمينة على هذه القطعة الرمزية المميّزة.

وقد وُضعت كرة الحجر الملوّنة نفسها، الملفوفة بتصميم حلقة Possession، على #سوار سلسلي ناعم لتصبح تميمة جذّابة. وفي تعبير عن الأسلوب المتميّز، زُخرف سوار Possession الذهبي بدون مشبك بالحجر الدائري الملوّن في كلّ طرف، يرافقه حلقة Possession الدوّارة بعدما رُصّعت بصفّ من حبّات الألماس المتلألئة.