هذه هي العناية التجميلية الأكثر بحثاً على "غوغل"

إذا كنتم من هواة تطبيق #الأقنعة_التجميلية_الطبيعية، فاعلموا أن هذه #الهواية هي القاسم المشترك التي تجمع بين ملايين #النساء في العالم. هذا ما أظهرته دراسة أجريت مؤخراً عن أكثر #وسائل #العناية_التجميلية بحثاً على محرك Google.

ففي تقرير أعده مؤخراً Google برزت الأقنعة التجميلية الطبيعية على أنها الموضوع الأكثر بحثاً في الجزء الأول من العام 2017. ويعود ذلك إلى تسليط الضوء على هذه الوسيلة التجميلية الشائعة والعملية عبر #وسائل_التواصل_الاجتماعي واعتمادها من قبل العديد من المؤثرات في هذا المجال.

تحتل الأقنعة الطبيعية المصنوعة من منتوجات #الخضار، و #الفاكهة، و #الحبوب الأفضلية في هذا المجال. فنساء اليوم يبحثن عن #أساليب طبيعية تسهل عليهن #العناية_بالبشرة بـ #مكونات قد تكون متوفرة في مطابخهن وتؤمن #نتائج فورية في مجال #النضارة، و #الإشراق، و #الوقاية، وتأمين #الحلول لمشاكل البشرة.

أما الأقنعة الثلاثة الأكثر شهرة فهي التالية:

- قناع الحليب للإشراق

يساعد هذا القناع على تخليص البشرة من #الجلد_الميت وشدّ مسامها لتستعيد نضارتها المعهودة. ويتم تحضيره بمزج ملعقة من #الحليب_السائل، ملعقة من #العسل، وملعقتين من #النعناع_الجاف. يُطبّق هذا المزيج على البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقتين على أن تتم إزالته بالماء الفاتر والصابون المناسب لنوع البشرة.

- قناع المايونيز لتفتيح البشرة

يتميز #المايونيز بكونه من المركبات المفيدة في تفتيح #لون البشرة والتخلص من خشونتها، فهو يشدها، يفتح لونها ويُكسبها #نعومة فورية. يعتمد هذا القناع على مد المايونير بلطف على كامل بشرة #الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر وصابون يناسب نوعية البشرة.

- قناع الموز للترطيب بالعمق

يتمتع #الموز بقدرة على #ترطيب البشرة وإكسابها نضارة فورية حتى إن البعض يشبّه مفعوله بمفعول #البوتوكس. كما يتمتع #الأفوكادو بفعالية كبيرة في ترطيب البشرة. يقوم هذا القناع على هرس ثمرة موز ناضجة وخلطها مع ملعقة كبيرة من مهروس الأفوكادو، ملعقة كبيرة من #العسل، وربع كوب من #الزبادي. يتم تطبيق هذا القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة على أن يتم شطفه بعد ذلك بالماء الفاتر وصابون مناسب لنوع البشرة.