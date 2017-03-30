La Prairie تحتفل بـ "فن الضوء" عبر معرض رقمي

انتقت علامة La_Prairie#، بمناسبة طرح مستحضر White Caviar Illuminating Pearl Infusion، أعمالاً فنية تحمل توقيع 6 فنانين سويسريين وتجسّد رؤيتهم حول موضوع الضوء، على أن تطرح منشورات يومية على حسابها الخاص على #إنستغرام، اعتباراً من الاثنين 23 آذار/مارس 2017 لغاية 2 نيسان/أبريل 2017، تحت عنوان "Infusion of Light".

وسيتحوّل حساب La Prairie طوال أسبوع كامل إلى معرض رقمي مؤقت، بحيث يشتمل كل منشور على قطعة فنية واحدة، يليها وصف موجز وسيرة حياة الفنان، مرفقة بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان أثناء الحديث عن استخدام #الضوء في أعماله.

ولم يأت اختيار الفنانين السويسريين عن عبث، بل انطلاقاً من تاريخ La Prairie المتجذر في #سويسرا. كما يتماشى هذا #التعاون_الفني مع العلاقة الوطيدة التي تجمع العلامة بعالم #الفن_المعاصر، ويمهد الطريق لشراكة مقبلة مع معرض آرت بازل، الذي ينطلق في حزيران/يونيو من العام الحالي.