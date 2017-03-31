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5 نصائح من الخبراء لارتداء طبعة الأزهار هذا الموسم

المصدر: رانيا لوقا - العربية.نت
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الأزياء المطبّعة بالأزهار هي من كلاسيكيات الموضة في فصل #الربيع ، فما اللمسات الجديدة التي اعتمدها #المصممون لتقديمها بشكل عصري هذا الموسم؟ وما هي #نصائح_الخبراء للحصول على إطلالة عصرية في هذا المجال؟

ألكسندر ماكوين ألكسندر ماكوين

تتفتّح الأزهار على #أزياء_ربيع 2017 بكلّ حيوية وأناقة. وقد برع #المصممون بتقديمها بأسلوب تقليدي حيناً ومبتكر حيناً آخر فاختارت دار Alexander McQueen أن تقدّمها بأسلوب بوهيمي ناعم أما Gucci فزيّنت أزياءها بطبعة الأزهار الكبيرة ثلاثيّة الأبعاد. وقد نسّقت Balenciaga بين طبعات الأزهار الموجودة على الأزياء والإكسسوارات فيما اعتمدت Boss على الأرضيّة السوداء لإبراز إشراق الأزهار الملوّنة.

برادا برادا

طبعة الأزهار حضرت أيضاً بكثافة في تصاميم Tory Burch، فيما قدّمت Dolce&Gabbana "التايور" المؤلف من #جاكيت قصيرة و #تنورة متوسّطة الطول بمفهوم جديد تزيّن بالكشاكش والأزهار. وقد اختارت كلاً من Fendi وGivenchy أن تقدّم طبعات الأزهار بأسلوب تجريدي عصري، فيما استوحت Miu Miu وPrada طبعات الأزهار من #موضة سبعينيات القرن الماضي وخلطت دار Michael Kors في أزيائها المزينة بطبعات الأزهار بين الألوان المتناقضة بكل أناقة.

بالنسياغا بالنسياغا

وللحصول على إطلالة عصرية بأزياء مطبّعة بالأزهار، ينصح خبراء الموضة باعتماد النصائح التالية:

1- #طبعة_الأزهار الكبيرة تناسب المرأة الجريئة في خياراتها والواثقة من أناقتها، أما طبعة الأزهار الصغيرة فهي أنسب للمرأة الكلاسيكية التي تبحث عن إطلالة ناعمة.

توري بورش توري بورش

2- طبعة الأزهار الكبيرة تناسب المرأة النحيفة أكثر من تلك التي تعاني زيادة في الوزن، والتي ننصحها باعتماد الطبعات الصغيرة الحجم في هذا المجال.

بوس بوس

3- عند اختيار قطعة واحدة من #الأزياء المطبّعة، احرصي على أن تكون القطع الأخرى بسيطة بقصّاتها ومحايدة بألوانها.

دولتشي أند غابانا دولتشي أند غابانا

4- للحفاظ على #بساطة_الإطلالة ، لا تضيفي #المجوهرات و #الإكسسوارات اللافتة إلى الأزياء المطبّعة بالأزهار.

جيفنشي جيفنشي

5- لا تخلطي بين الطبعات في الزي الواحد إلا إذا كنت خبيرة في أمور تنسيق الخامات والطبعات فيما بينها.

فندي فندي
غوتشي غوتشي
كارفن كارفن
مايكل كورس مايكل كورس
ميوميو ميوميو

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