أشجار وعقد تزين مجموعة جورج حبيقة للخريف والشتاء

في مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 2017-2018 عبّرت دار #جورج_حبيقة عن أسلوبها الفني في مجال #الأناقة وحبّها العميق للطبيعة، من خلال التركيز على #تصميم #العقدة وما يحمله من معانٍ متنوّعة، فهو رمز غالٍ على قلب #مصمم الدار كونه يذكّره بقريته، حيث كان أهلها يزيّنون #شجر #السنديان القديم بـ #العقد لإرسال تمنياتهم بالسلامة للمسافرين وتمنّي عودة الأحباء إلى الديار.

تأتي المنحنيات الانسيابية لتصميم "العقدة" الجالب للحظ، لتضيء بلمساتها الفضية #الأثواب الطويلة التي تزيّنها #تطريزات برّاقة وملوّنة تتخذ شكل #شجرة وافرة #الأوراق غصن #صنوبر تدفئه أشعة الشمس الصيفية، أو ثمار #بلوط ناضجة تنادي سنجاب ليلتهمها تحت نظرات بومة نهمة.

وبعيداً عن التصميم الكلاسيكي للعقدة، تتحوّل هذه الأخيرة إلى #رسمة مجرّدة تتميّز بألوانها المشرقة التي تضفي عليها أشعة الشمس لمسات من الحنان والسعادة.

وتنبض الحياة في عوالم الطبيعة هذه، من خلال #أقمشة رقيقة وفاخرة تنسجم مع مجموعات لونية دقيقة، ومع لعبة الشفافية لتضيف لمسات من المرح والأناقة على #الإطلالات.

أما #الأكسسوارات فتبدو كما لو أنها تم تنفيذها على يد صاغة محترفين ترجموا مهارتهم بشكل #حقائب صغيرة مشغولة بعناية، #مجوهرات ذهبية ذات أحجام بارزة تؤكد على الحرفية العالية التي تتمتّع بها مشاغل دار جورج #حبيقة.