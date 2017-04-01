التكنولوجيا والمهارة تجتمعان بساعة Clifton Manual 1830

على الرغم من إطلالتها الكلاسيكية، تتمتّع ساعة Clifton Manual 1830 المصنوعة من 18 قيراطاً من #الذهب_الأحمر بخصائص مبتكرة.

تتضمّن حركتها الجديدة المصنّعة داخل دار بوم إيه مرسييه (BM12-1975M) نظام TwinspirTM الحصري الذي يحسّن دقّة #الساعة.

ساعة Clifton Manual 1830 الجديدة من بوم إيه مرسييه وتكنولوجيا TwinspirTM الحصرية تقدّم بوم إيه مرسييه سنوياً ساعة حصرية ضمن مجموعة "كليفتون"، الأمر الذي يعكس التزام #الدار_السويسرية إثراء مجموعة ساعاتها الرمزية. فبرزت ساعة Clifton Manual 1830 الجديدة ضمن مجموعة "كليفتون" التي تضمّ ساعات استثنائية كالتوربيون الطائر، مكرّر الخمس دقائق أو التقويم الأبدي.

تجسّد هذه الساعة بامتياز تاريخ الدار السويسرية. كما تتميّز بعلبة من 18 قيراطاً من الذهب الأحمر و#تصميم رائع يُظهر آلية الساعة الجديدة.

#كاليبر جديد مُصنّع داخل دار بوم إيه مرسييه: BM12-1975M سعياً لبلوغ الكمال، تولّت بوم إيه مرسييه تصميم كاليبرها الخاص بالتعاون مع شركة Horlogère ValFleurier، تمّ تصميم الكاليبر الجديد (BM12-1975M) ذي الحركة الميكانيكية يدوية التعبئة لتلبية متطلّبات منتجات بوم إيه مرسييه المحدّدة. كما يشمل الكاليبر مجموعة من الخصائص التقنية الفريدة. أما تصميم بوم إيه مرسييه فيتميّز بـ:

- تكنولوجيا TwinspirTM

الحصرية والمقترنة بعجلة اتزان مطوّرة وفق مفهوم القصور الذاتي.

- كاليبر ذو ملمس نهائي أنيق: جسور وديكور "كوت دو جنيف"، صفيحة دائرية ومحبّبة، مسامير فولاذية زرقاء، نقش بوم إيه مرسييه الخاص.