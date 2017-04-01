تعرف على مفهوم جديد للهدايا

أعلنت "آند أذر ستوريز" عن افتتاح قسم #ركن_الهدايا والذي يشمل تشكيلة متنوعة من الهدايا الرائعة التي صُممت في "أتيليهات" العلامة في باريس وشتوكهولم لتعزيز مكانة العلامة كوجهة مثالية للهدايا. ويضم ركن الهدايا أدوات مكتبية وٕأكسسوارات #السفر وحقائب وأدوات الزينة. ويهدف إطلاق هذا المفهوم الجديد، تقدم علامة آند أذر ستوريز سلسلة من الأفلام القصيرة التي تتيح لك فرصة التعرف على عالمهم المثير ومواكبة المراحل الإبداعية المختلفة لتصميم تلك المنتجات.

أطلقت آند أذر ستوريز نسختها الخاصة من ركن الهدايا المستوحى من تجربة زيارة ركن الهدايا في #المعارض والفنادق والمتاحف والمهرجانات. ويعكس هذا الركن المفهوم الحقيقي لأتيليهات العلامة التجارية من خلال منتجات متنوعة مثل الأدوات المكتبية وأكسسوارات السفر ومجموعة من الهدايا الصغيرة والمميزة التي قد لا نجدها في أي مكان آخر.

وصممت #أتيليهات_آند_أذر_ستوريز في كل من باريس وستوكهولم تشكيلة خاصة لركن الهدايا لتوفر للزبائن مجموعة متنوعة تتلاءم مع جميع الأذواق والمناسبات وتسهم بإثراء عالمهم بأساليب مبتكرة.

تقول رئيسة قسم التصميم لدى آند أذر ستوريز، إبا كيتنر «يضم قسم ركن الهدايا في متجرنا تشكيلة متنوعة من المنتجات التي صممت بعناية فائقة لتعكس جمال أتيليهاتنا في باريس وستوكهولم. ومع طرح هذه الأفلام القصيرة، فإننا نأخذك في جولة داخل هذه الأتيليهات للتعرف على المجموعة المتنوعة ومواكبة مراحل تصميم مختلف المنتجات على أيدي أمهر الفنانين» .

تتميز تشكيلة أتيليه باريس بطابعها التقليدي مع #نقشات وزخرفات بألوان متداخلة مع بعضها تزينها عبارات فرنسية مكتوبة باللون الذهبي لإضفاء لمسة فيها الكثير من الحنين إلى الماضي.