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هذه أسوأ إطلالات النجمات العربيات لشهر مارس

المصدر: العربية نت - رانيا لوقا
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تشكل أناقة #النجمات مصدر إلهام للعديد من الفتيات اللواتي يتابعن بشغف ما تختاره #النجمات_العربيات من إطلالات في الحياة اليومية أو على المسرح، ليتمثّلن بها في أزيائهن. ولكن إطلالات النجمات قد لا تكون دائماً موفّقة لتندرج ضمن ما نسمّيه "أسوأ الإطلالات". فيما يلي جمعنا لكم أسوأ إطلالات النجمات العربيات في شهر آذار/مارس لتتعلموا من أخطائهن في مجال الأناقة:

- اختارت #نجوى_كرم في إحدى أحدث إطلالاتها ثوباً قصيراً باللون الأحمر اجتمعت فيه تفاصيل عديدة لا تتناسق مع بعضها البعض منها: الخطوط، والكشاكش، والألوان المتعددة، والفرو على الكمّين فبدت إطلالتها تفتقر إلى البساطة.

نجوى كرم نجوى كرم

- اعتمدت النجمة دنيا بطمة ثوباً طويلاً باللون الأبيض الفضّي ذو خامة لمّاعة مجعّدة، كما أن تصميمه لا يتناسب مع شكل جسمها في فترة الحمل.

دنيا بطمة دنيا بطمة

- في إحدى إطلالاتها اليومية اختارت #رولا_سعد بنطلون من الدنيم ممزّق أكثر من اللزوم ونسّقته مع جاكيت من الجلد تعددت فيها الألوان لدرجة أنها جاءت غير متناسقة.

رولا سعد رولا سعد

- لم توفّق ميرهان حسن في إطلالتها المؤلفة من بنطلون عريض باللون النيلي وبلوزة تزيّنها عقدة باللون الأخضر. فهي لم تهتم باختيار نوعية قماش جيدة لتنفيذ هذا #التصميم كما لم تحسن تنسيق إطلالتها مع شكل حذائها الذي تلوّن بالأحمر الداكن.

ميرهان حسين ميرهان حسين

- بدت إطلالة النجمة ديانا كرزون قاتمة جداً، فقد تزيّن القسم الأعلى من ثوبها الأسود بالدانتيل ولكن تنورته الطويلة بدت مملّة وخالية من أي تفصيل يميّزها.

ديانا كرزون ديانا كرزون

كلمات دالّة

#النجمات, #النجمات العربيات, #نجوى كرم, #الأناقة, #رولا سعد, #التصميم

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