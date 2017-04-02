"بول آند بير" تقدم مجموعتها الجديدة

أطلقت دار #بول_آند_بير للأزياء مجموعتها الجديدة التي تتميز بالألوان الحيوية كالبرتقالي إلى جانب طبعات الزهور.

تواكب تصاميم الفتيات في هذه المجموعة الجديدة اتجاهات #الموضة الأساسية كألوان الغابات الاستوائية وطباعات الأزهار والمربّعات التي شوهدت في البلوزات – كذلك التفاصيل المميّزة كالكشاكش و #البلوزات المقترنة بالكتابات الفريدة. حيكت المجموعة من أقمشة التول والبوبلين والدنيم الذي سيطر على #سراويل #الجينز والتنانير وكذلك #الفساتين والسترات.

أما مجموعة الشباب فاستوحت من الأقمشة المتنوّعة، إذ تكتسح موضة الدنيم المُبيّض هذا الموسم السترات وسراويل الجينز. أما تقنية القماش المربوط أو الـ تاي داي فتضفي لمسة عصرية على #القمصان، في حين تسيطر تدرّجات لون البرتقالي على السترات والبلوزات.

تطورت بول آند بيير إلى جانب عملائها في مواكبة دائمة للتكنولوجيا الجديدة، والاتجاهات الفنية أو الموسيقية الحديثة. وينعكس هذا ليس فقط على التصاميم إنما أيضا على متاجر هذه الدار.