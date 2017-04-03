إشراقة النيون تغزو الأزياء الربيعية

تعود هذا الموسم #موضة #ألوان #النيون التي تذكّرنا بأناقة ثمانينيات القرن الماضي، ولكنها تكتسي هذه المرة إطلالة عصرية تجمع بين #الأنوثة و #الغلامور في #أزياء و #إكسسوارات من شأنها أن تضفي لمسات من الحيوية والمرح على حياتنا اليومية.

استعان العديد من المصممين بألوان النيون في مجموعاتهم الربيعية، وكان أبرزهم كارل لاغرفيلد #مصمم دار #Chanel الذي بنى فكرة عرضه الخاص بربيع وصيف 2017 على عالم التكنولوجيا الرقمية، واستعان بطبعات مستوحاة من خطوط #اللايزر ذات التدرجات النيونية ليزيّن أزياءه وإكسسواراته.

لجأت المصممة الأميركية توري بورش إلى الألوان النيونية لإضفاء المزيد من الحيوية على تصاميمها ذات الطابع الأنثويّ الناعم، فيما استوحت باربارا بوي من أناقة الثمانينات قصّات وألوان وخامات تصاميمها الخاصة بهذا الموسم. وقد استعانت دوناتيللا فيرساتشي باللون الأصفر النيوني في مجموعتها الربيعية، ما أضاف لمسات من الحيوية على أزيائها.

الألوان النيونيّة الجريئة برزت أيضاً في مجموعات Balenciaga، وHaider Ackermenn، وStella McCartney. وقد لفتنا استعمال الأكسسوارات ذات التدرجات النيونية في عرض Jeremy Scott وAlexander Wang. أما نصيحتنا لكنّ في هذا المجال، فهي أن يتم تنسيق التدرجات النيونية مع ألوان أخرى محايدة كالأبيض، والأسود، والبيج التي تساعد على إبراز أناقة موضة النيون.