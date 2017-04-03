أوشحة "بوريفيكاسيون غارسيا" تتميز بالرسم اليدوي

قدمت دار بوريفيكاسيون غارسيا مجموعتها الجديدة من الأوشحة لربيع صيف ٢٠١٧، مجموعة تتميّز بالرسم اليدوي مع درجات غنية من الألوان حيكت من قماش "المودال" أو من مزيج من "المودال" والقطن، لتقدم تصاميم ترضي جميع الأذواق.

تبرز أوشحة PG Ark التي تجتمع فيها الحيوانات، مع أوراق النباتات الخضراء، التي تذكّرنا بالصيف، Windows الغنيّة بالألوان والضوء، Calla Lillies بحدائقها من زنابق "كالا" (Calla Lillies - الزهرة الرمزية لبوريفيكاسيون غارسيا) مع فراشات تطير فوقها بحرية في Flying أو حتى انغماس في الشعاب المرجانية مع Reef.