15 نصيحة لشعر جميل على أبواب الصيف

على أبواب فصل #الصيف يحتاج #شعر #المرأة إلى عناية أكبر لحمايته من الاعتداءات الخارجية والإفراط في استعمال المواد الكيمياوية التي تفرضها عمليات تلوين وتمليس أو تجعيد الشعر المتكررة.

وفيما يلي جمعنا لكِ 15 نصيحة بسيطة تضمن لك الحفاظ على #جمال شعركِ في استقبال الموسم الجديد:

1 - تذكري دائماً أن الشعر يكون في أضعف حالاته حين يكون مبتلا، لذا جففيه عن طريق الربت ولا تمشطيه كثيراً. استخدمي مشطا عريض الأسنان واسحبيه بلطف من الأسفل للأعلى. والأفضل أن تمشطي الشعر بالأصابع.

2 - بدلي نوع الشامبو الذي تستخدمينه بين فترة وأخرى للاستفادة من خصائص الشامبو الجديد ومنعا لإثقال الشعر عبر تراكم المنتجات عليه.

3 - تجنبي الإفراط في تجفيف الشعر بالمجفف الكهربائي وحاولي تجفيفه بطريقة طبيعية كلما أمكن ذلك، فمن شأن ذلك أن يساعد على منع تقصف أطراف الشعر والحؤول دون جفافه.

4 - اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفيتامينات والمعادن يؤمن لشعرك كل ما يحتاجه من عناصر غذائية تحافظ على حيويته ولمعانه.

5 - استخدمي مستحضرات التصفيف التي لا تحتوي على الكحول لتجنب جفاف الشعر وفقدانه حيويته.

6 - احرصي على توازن نوع الشامبو والكونديشنر الذي تستخدمينه، على أن يتناسبا مع طبيعة شعرك ويؤمّنا له العناية المرجوة.

7 - استعيني بالشامبو المطهّر حين تريدين التخلّص من تراكم الرذاذ المثبت للشعر والجل.

8 - لا تستخدمي المياه الساخنة جداً عند غسل شعرك بالشامبو أو شطفه، بل اعتمدي المياه المعتدلة الحرارة.

9 - لا تصدقي خرافة تمشيط شعرك 100 مرة في اليوم، فمن شأن ذلك أن يلحق الضرر بشعركِ ويسبّب تقصّف أطرافه.

10 - لا تغسلي شعرك كل يوم إذا كان جافا لأن الشامبو وأجهزة تصفيف الشعر الساخنة ستجعله هشاً وفاقداً للحيوية.

11 - ضعي مجفف الشعر على الدرجة الباردة عند تجفيف شعرك. صحيح أن تجفيف الشعر سيستغرق وقتا أطول ولكنه سيجعله لامعا وأكبر قابلية للسيطرة عليه.

12 - إذا كان شعرك دهنيا وليس لديك الوقت لغسله، افركي القليل من بودرة الأطفال عبر الشعر. هذا الحل فعال أكثر للشعر الأشقر.

13 - بعد السباحة، اغسلي شعرك في أقرب وقت ممكن لإزالة بقايا الكلور عنه.

14 - اعتمدي بشكل دوري على الأقنعة الطبيعية التي تعتني بشعرك وتعالج مشكلاته.

15 - عندما تشعرين بجفاف شعرك انقعيه بالكونديشنر بعد غسله لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه كالمعتاد، فمن شأن ذلك أن يساعد على ترطيبه وتغذيته بالعمق.