أي لون هو المفضّل لديك من حقيبة "كارتييه" الجديدة؟

بعد عام على إطلاق حقيبة Mini C de Cartier، أطلقت دار #كارتييه Cartier الفرنسية لصناعة #المجوهرات و #الإكسسوارات الفاخرة مجموعة جديدة من هذه الحقيبة خاصة بموسميّ ربيع وصيف 2017.

تزيّنت المجموعة الجديدة بألوان الأحجار الكريمة: حجر البيريل الأخضر، وحجر السفير البنفسجي، وحجر التورمالين الأزرق، وحجر المانيازيت الأصفر. وقد تجلّت في هذه #الحقيبة كل مهارة وحرفيّة دار Cartier في صناعة #الجلديات الفاخرة.

تتميّز حقيبة Mini C de Cartier بحجمها الصغير، وتصميمها الكلاسيكي العصري. وهي متوفرة بموديلات مصنوعة من جلد العجل، وأخرى يختلط فيها جلد العجل مع جلد التمساح الفاخر. وهي متوفرة حالياً في جميع فروع Cartier المنتشرة في الشرق الأوسط.

الطابع الشبابي لهذه الحقيبة يتجلّى في مقبضين عمليين وحزام يسمح بارتدائها بشكل جانبي. وهي تتزيّن بدرزات باللون نفسه أو بلون متناقض، وبتوقيع Cartier باللون الفضي.

اللون المرجاني هو المفضّل لدينا في هذه المجموعة، فما هو لونكِ المفضّل؟