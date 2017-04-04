3 عطور خاصة بأناقتكِ في المناسبات

المصممون العالميون لا يكتفون بتقديم أجمل #الأزياء للمرأة التي تبحث عن #إطلالة متميّزة في المناسبات، ولكن يحرصون أيضاً على تصميم أفخر #العطور التي تجعل من #الأناقة متكاملة على مختلف المستويات. تعرّفوا فيما يلي على 3 عطور جديدة حملت توقيع أفخر #دور_الأزياء العالمية:

عطر Elie Saab Perfume Resort Collection

يجسّد تألّق #المشاهير على البساط الأحمر، وهو يتميّز بنفحات من الفواكه الفريدة الغنية بألوانها وأبرزها اليوسفي الأحمر الإيطالي الذي يتناغم بامتياز مع عبير زهور البلوميريا النابضة بالدفء. ويضفي نكتاز الرمان لمسات حلوة حامضة على النفحات الوسطى للعطر التي تضمّ تشكيلة من أزهار الفلّ البيضاء وزهر الليمون. وتكتمل هذه اللوحة العطرية الأنيقة بنفحة البتشولي التي تطيل أثر هذا #العطر الفاخر.

عطر Tom Ford Black Orchid Lalique edition

تختلط فيه النفحات الفاكهية الغنية مع الزهورية الداكنة، وهو غنيّ بخلاصة الكمأة السوداء الفاخرة. يتوفر هذا العطر الأيقوني حالياً بإصدار محدود في زجاجة سوداء كريستالية تمّ تصميمها حصرياً من قبل صانع الكريستال الشهير Lalique لدار Tom Ford. وهي سبق أن تمّ تصميمها أيضاً من أجل المرة الأولى التي طُرح فيها هذا العطر في العام 2006.

عطر Dolce&Gabbana Velvet Cypres

هو العطر السابع في مجموعة Dolce&Gabbana Velvet Collection، يتميّز بغناه بعطر الأخشاب والفاكهة الحمضية. وهو غنيّ بخلاصة خشب السرو الإيطالي الذي يختلط بنفحاته مع خشب الأرز الأخضر. ويتم استكمال تركيبة هذا العطر بمستخلصات طبيعية من الليمون والبرغموت المزروع في بساتين إيطاليا.