القهوة.. بلونها الأسود أفضل مبيّض للبشرة

تشكل #القهوة ثاني سلعة يتم الإتجار بها على مستوى العالم بعد النفط، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5000 مليار كوب من القهوة يتم شربها في العالم كل سنة.

وإذا كان #شرب_القهوة بشكل منتظم ومعتدل يتمتع بالعديد من #الفوائد_الصحية ، فإن استعمال #الأقنعة_التجميلية التي تدخل القهوة في تركيبتها كمكون أساسي تتمتع أيضاً بفوائد عديدة في مجال #تبييض_البشرة والحفاظ على إشراقها.

تعرفوا فيما يلي على أبرز الخلطات التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

عندما يظهر التعب على بشرتك

اخلطي مقداراً من سائل تنظيف البشرة مع مقدار مماثل من #القهوة_المطحونة، ثم رطبي بشرتك بالماء، مدي عليها هذا الخليط ودلكيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين قبل شطفه بالماء الفاتر ثم البارد. وستلاحظين فوراً أن بشرتك استعادت حيويتها المعهودة.

عندما تحتاجين إلى تبييض البشرة

اخلطي كوباً صغيراً من #الحليب بحرارة الغرفة مع 3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة. امسحي بشرتك بهذا الخليط وانتظري مدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر ثم البارد. إن المثابرة على تطبيق هذا #القناع 3 مرات أسبوعياً على الأقل يعطي فوائد مؤكدة في مجال تبييض البشرة واستعادة الإشراق.

عندما تريدين تقشير بشرتك

اخلطي ملعقتين كبيرتين من #زيت_الزيتون مع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة وملعقة صغيرة من السكر للحصول على مزيج متجانس. مديه على بشرتك وافركيه بلطف ثم اتركيه لحوالي عشر دقائق قبل إزالته بواسطة محرمة ورقية، وغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد. من شأن هذا القناع أن يخلصك من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح بشرتك، كما يساعد على تبييضها وحمايتها من الترهّل.

عندما تبحثين عن الترطيب لبشرتك

اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من بودرة #الكاكاو ، وأضيفي إليها القليل من الماء للحصول على عجينة متجانسة قابلة للدهن على #البشرة . اتركي هذا القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر ثم البارد وستلاحظين أن بشرتك استعادت نضارتها مباشرة بفضل الخصائص المرطبة و #المضادة_للأكسدة التي يتمتع بها كل من القهوة والكاكاو.