سوف تحبّين حقائب هذا الربيع من "برادا"

تفاجئنا دار #برادا Prada في كلّ موسم بمجموعة جديدة من #الحقائب تجمع بين اللمسات العصرية المبتكرة و #الأناقة ذات الطابع الكلاسيكي الفاخر. أما جديدها لموسمي ربيع وصيف 2017 فمجموعة Prada Ribbon Bags المصنوعة من الجلود الفاخرة التي تتزيّن بالبكل المعدنية والأحجار.

تتزيّن حقائب هذه المجموعة بشرائط جلديّة عريضة، وقد قالت #ميوتشيا_برادا مصممة الدار في التعريف عنها: "أردت إبراز البساطة والطابع المنظّم من خلال الخطوط الدقيقة لهذه الحقائب، بحيث تؤمن للمرأة التي تحملها الطابع العملي والأناقة المبتكرة بأسلوب عصري".

ومن أبرز تصاميم هذه المجموعة #حقيبة Prada Metal Ribbon Bag التي تتميّز بخلطاتها اللونية العصرية وبكلتها المعدنيّة العريضة بالإضافة إلى شريط من الجلد يغلّفها بكلّ أناقة. وهي تتوفّر بتصاميم مطبّعة بالأزهار المتعددة الألوان.

من التصاميم المبتكرة في هذه المجموعة حقيبة Prada Jewels Ribbon Bag التي تتميّز بحجمها الصغير واللون الأسود الطاغي عليها فيما يكتسي الشريط الذي يغلّفها باللون الوردي أو الأزرق وتتزيّن بكلتها بالأحجار الفاخرة. وهي مزوّدة بحزام ثنائي اللون يسمح بحملها بشكل جانبيّ.

حقيبة Prada Bowling Ribbon Bag هي الأكثر كلاسيكية من حيث التصميم والأكثر ابتكاراً من حيث الخلطة اللونية التي يتألّف منها. إذ تجتمع فيه 3 ألوان من الجلود هي الأحمر الفاتح، والأحمر الداكن، والأصفر. تتميّز هذه الحقيبة بتصميمها وحجمها العمليين وتتوفر أيضاً بتصميم من الجلد الأسود يدخل عليه الجلد المطبّع بالأزهار الربيعية.

استطاعت Prada أن تقدّم من خلال هذه المجموعة #تصاميم عابرة للفصول والسنوات، وقادرة على أن ترافقكِ 365 يوماً في العام مضيفةً لمسة عصرية فاخرة على إطلالتكِ.