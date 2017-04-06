الموضة تتكلّم بلغة الأبيض هذا الربيع

الموضة قالت كلمتها هذا #الربيع بلغة بيضاء نقيّة تنشر موجات إيجابية في حياتنا المليئة بالضغوط والاستحقاقات على كل المستويات. فقد تبنّى المصممون العالميون لغة "الإطلالة البيضاء" هذا الموسم علّها تضفي مسحات من الإشراق على يومياتنا، فما الجديد الذي قدّموه في هذا المجال؟

اللون الأبيض تقاسم مع الأسود حضوره البارز في مجموعة Dior# لربيع وصيف 2017. وقد رأيناه يزيّن الجاكيتات القصيرة، والتنانير المغطّاة بالكشاكش الصغيرة، والأثواب ذات الطابع الأنثوي العصري. وقد ظهر أيضاً على الأكسسوارات المكمّلة للإطلالات من #أحذية و #حقائب ونظّارات شمسيّة.

البساطة العصرية شكّلت الصفة الملازمة لكل من إطلالات Chanel وFendi التي تجمع ما بينها رؤية المبدع كارل لاغرفيلد في مجال الأناقة. وقد ظهرت الأزهار البيضاء على شكل #دانتيل في تصاميم دار Chanel فيما اتخذت شكلاً ثلاثي الأبعاد في تصاميم Fendi.

البرودري الإنجليزية البيضاء تجلّت بكلّ #أناقتها #الأنثوية في تصاميم Tory Burch، فيما تألّق الدانتيل الأبيض ذات الطابع الفيكتوري في تصاميم Alexander McQueen، واستوحت دار Valentino إطلالاتها البيضاء من عالم راقصات الباليه.

الإطلالات البيضاء الكاجوال بدت بمنتهى #الأناقة في مجموعات Sonia Rykiel، وMax Mara، وMichael Kors فيما اختارت دور Stella McCartney وLoewe الثوب الأبيض متوسّط الطول ذات الأكمام المنفوخة الذي يتميّز بطابعه العملي والمريح، فهل ستعتمدون الإطلالة البيضاء الكاملة شعاراً لأناقة هذا الموسم؟