بيع أكبر "ماسة زهرية" في العالم.. وهذا ثمنها الخيالي

وأخيراً بيعت أكبر #ماسة #زهرية في #العالم خلال مزاد علني أقامته دار Sotheby’s البريطانية للمزادات في مدينة #هونغ_كونغ.

وقد تم بيع هذه الماسة النادرة التي تحمل اسم "النجمة الوردية" أو Pink Star بسعر خيالي بلغ 71,2 مليون دولار.

تُعتبر هذه الماسة واحدة من أكبر كنوز الطبيعة في العالم، وهي معروفة بحجمها الفريد الذي يبلغ 59,6 قيراط، بالإضافة إلى ثراء لونها الذي يميّزها عن أي ماسة وردية عرفها التاريخ. والجدير ذكره أن شركة De Beers هي التي سبق أن استخرجت هذه الماسة من جنوب إفريقيا في عام 1999 وكانت تزن 132,5 قيراط أما تقطيعها وصقلها فاستغرق حوالي السنتين.

عُرضت هذه الماسة لأول مرة في العام 2003، وبيعت لأول مرة في العام 2007 بسعر لم يتم الكشف عنه، ثم عُرضت للبيع مرة أخرى في العام 2013 بحوالي 83 مليون دولار إلا أن عملية البيع لم تصل إلى نهاياتها كون المشتري لم يتمكن من تسديد ثمنها.

العملية الأخيرة لبيع هذه الماسة وصفت بكونها تاريخية، حيث تمّت في 5 دقائق فقط وشارك فيها 3 أشخاص من خلال مشاركة بالمزاد عبر الهاتف لتنتهي بحصول صانع المجوهرات الياباني Chow Tai Fook على هذه الجوهرة الفريدة.