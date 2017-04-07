5 من كنوز الطبيعة تعتني بجمالكِ.. تعرفي عليها!

تونيك غني بخلاصة #الجزر، قناع من الطماطم لمكافحة #الرؤوس_السوداء، علاج لقشرة الرأس من عصير #التفاح .. اعتني بجمالك بهذه الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها خلال دقائق لتؤمن ما تحتاجه بشرتك من نضارة وإشراق.

- قناع لب #العنب لشد الوجه:

اقطعي حبات العنب (4 حبات كبيرة و8 حبات صغيرة) إلى نصفين، قشريها وأزيلي البذور. اهرسي اللب للحصول على عجينة وانشريها على وجهك، مع تجنب محيط العينين والفم. اتركي هذا القناع لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة. ستلاحظين أن لب العنب يصبح لزجا على الوجه، ولكن هذه التركيبة تترك إحساساً محبباً بالنضارة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وجففي بشرتك عن طريق الربت ثم ضعي كريمك المرطب المعتاد، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت بنعومة الحرير.

- تونيك الجزر لنضارة بشرتكِ

امزجي 150 غراما من عصير الجزر مع 150 مل من الماء الساخن. رجي الزجاجة جيدا قبل كل استخدام. واحفظي الزجاجة في الثلاجة. ويمكنك وضع الجزر المبشور مباشرة على وجهك كقناع، واتركيه عشرين دقيقة قبل غسل وجهك بالماء، فمن شأن ذلك أن يمنح بشرتكِ التغذية، والنضارة المرجوة.

- قناع #الطماطم لإخفاء الرؤوس السوداء:

قطّعي الطماطم إلى شرائح سميكة، واجعلي بعض الشرائح رقيقة جدا أو بشكل يناسب تغطية الأنف وبقية أجزاء الوجه. استلقي وضعي الشرائح على وجهك. اتركيها لمدة تتراوح بين10 و15 دقيقة. اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر، ثم جففيه عن طريق الربت. بعد وضع القناع، لا تضعي الكريم المرطب على المنطقة الوسطية من الوجه، فهذا يعيد ملء المسامات.

يساعد هذا القناع على تقشير البشرة بلطف بفضل المواد الحمضية المتوفرة في الطماطم والتي تلعب دوراً أساسياً في إخفاء الرؤوس السوداء.

-هريسة #الفراولة لإضاءة ابتسامتك:

ستحتاجين إلى فراولة ناضجة ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. اهرسي بعناية الفراولة وامزجي معها بيكربونات الصودا. وبمساعدة فرشاة أسنان ناعمة، انشري المزيج على أسنانك، ثم اتركيه 5 دقائق. نظفي أسنانك بعناية لإزالة الخليط واغسليها جيدا بالماء.

فمن شأن الفراولة أن تجعل لون الأسنان أكثر بياضا وتزيل التلونات بفضل احتوائها على مواد قابضة من حمض الماليك.

- عصير #التفاح لتتخلصي من القشرة:

تحتاجين إلى كيلوغرام واحد من التفاح الطازج أو 600 مل من عصير التفاح في زجاجة (دون سكر مضاف)، 600 مل من المياه المعدنية، 125 مل من خل التفاح، 5 نقاط من زيت شجرة الشاي الأساسي، ونقطتين من زيت اللافندر الأساسي.

حولي التفاح إلى عصير أو استعملي العصير الجاهز من الزجاحة واخلطيه مع الماء. أضيفي خل التفاح والزيوت الأساسية، نقطة نقطة، ثم اخفقي المزيج. وبعد غسل وشطف الشعر، استخدمي هذا المزيج في الغسلة الأخيرة بالماء. وخلافا لما نعتقد، لا يصبح الشعر لزجاً إذ يتمتع.

التفاح بخصائص مطهرة. وحين يتم استخدامه في عملية شطف الشعر، يعيد التوازن لفروة الرأس ويحارب القشرة بطريقة طبيعية.