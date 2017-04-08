تعرّفوا على أغرب النظارات الشمسيّة لصيف 2017

تشكّل النظارات الشمسيّة إكسسواراً أساسياً يرافقنا في حياتنا اليومية، ولذلك فإن اختيارها يتطلّب منا عناية خاصة ويرتبط بشكل الوجه، وتسريحة الشعر، ولون البشرة، وأسلوب الأزياء الذي نعتمده.

وإذا كانت النظارات الشمسيّة ذات الطابعين الكلاسيكي والعملي هي المفضّلة بالنسبة للعديد منّا، تبقى النظارات المبتكرة مطلوبة من جانب مُحبّات التميّز والظهور بإطلالات لافتة. فإلى أي مدى استطاع مصممو النظارات الشمسيّة هذا الموسم أن يلبّوا متطلبّات "الفاشينيستاز" في هذا المجال؟

الغرابة تكون دائماً مصدراً للتميّز عندما يتعلّق الأمر بتصميم النظارات الشمسيّة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مرادفاً للأناقة في هذا المجال. فقد قدّمت دار Thom Browne الأميركية لهذا الموسم واحدة من أغرب النظارات الشمسيّة التي اتخذت شكل سمكة تتزيّن بالخطوط الملوّنة وزجاج المرايا.

النظارات التي تتخذ شكل قناع تجلّت بكلّ غرابتها في عرض Marni، حيث ظهرت باللون البني الشفّاف وفي عرض Maison Margiela حيث تلوّنت بالأصفر.

وقد ظهرت النظارات التي تزيّنت بالأصفر أيضاً في كلّ من عروض Roberto Cavalli وMiu Miu.

اختارت دار Dolce&Gabbana أن ترصّع نظاراتها الشمسيّة بالأصداف، واللآلئ، ونجمات البحر وقد استعانت Fendi بحبّات اللؤلؤ أيضاً لتحديد إطارات نظاراتها.

اعتمدت Gucci على النظارات التي تأخذ شكل عيون القطة والتي نفذّتها بشكل مقلوب فيما زيّنت Kenzo نظاراتها بأحجار الكريستال الكبيرة. وقد تكرّر ظهور نظارات عيون القطّة في عروض Marco Di Vincenzo وStella McCartney حيث تزيّنت النظارات أيضاً بزجاج المرايا بألوان الذهبي والأزرق. أما النظارات التي حملت توقيع Salvatore Ferragamo فقد اتخذت شكلاً دائرياً مع زاوية حادة عند الجانبين، وقد تزيّنت بطبعة المربعات التي أضافت عليها مزيداً من الابتكار.



