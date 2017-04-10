الحذاء - المرآة آخر صرعات موضة العام 2017

المرايا وجدت لتكون أصدق رفيقة لـ #المرأة ، تخبرها عن مزايا إطلالاتها ولا تخفي عنها العيوب التي قد تشوبها. ولكن مؤخراً تحوّلت #المرايا إلى #أحذية برّاقة تضفي لمسات من الإشراق على كامل #الأزياء وتحوّل إطلالتكِ من عاديّة إلى مبتكرة.

كانت دار Balenciaga أول من صمّم الحذاء-المرآة وقدّمه خلال عرضه لخريف وشتاء 2016-2017. ومنذ ذلك الحين حازت هذه الموضة على إعجاب "الفاشينيستاز" حول العالم، وغزت اللمسات المعدنية أقدامهن متخذةً شكل أحذية عالية الساق حيناً وصنادل مفتوحة أو أحذية رياضية حيناً آخر.

ما يميّز هذه #الموضة أنها تضفي لمسة من #الابتكار على أكثر #الأزياء_كلاسيكية. وهي تتناسب مع مختلف أنواع الأزياء وتناسب جميع #الفصول. كما يمكن ارتداؤها في أوقات الليل والنهار على السواء.

تتوفر هذه الأحذية بالتدرّجات الفضيّة والذهبيّة، وهي تتناسق بامتياز مع بنطلون من الدنيم، ثوب طويل، تنورة أو معطف، على أن يتم تنسيقها مع حقيبة محايدة من حيث اللون وبعيدة عن الابتكار من حيث التصميم.

إن الإقبال على الحذاء-المرآة دفع دور الأزياء العالمية إلى تقديمها بتصاميم مختلفة وبأسعار ترضي متطلّبات جميع الميزانيات، حيث نجد الحذاء نفسه بسعر يبلغ حوالي 100 دولار لدى محلاّت Topshop وبحوالي 650 دولارا لدى دار Balenciaga فهل ستعتمدين هذه الموضة المبتكرة في الموسم الجديد؟