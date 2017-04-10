بشرتك الحنطية تحتاج لألوان تبرز إشراقها

يظهر #جمال #البشرة_الحنطية حين يتم إبرازها بماكياج طبيعي متناغم مع أساسها اللوني. ولكي تستعيدي تألق بشرتك وتحسني إظهار جمال انعكاساتها الذهبي، ينصحكِ الخبراء باعتماد الصيغ المشرقة والألوان الدافئة لماكياجك. تابعي نصائحنا في هذا المجال واستمتعي بإطلالة مشرقة في الموسم الجديد.

3 خطوات للإشراق

تلعب #البشرة دوراً أساسياً في إشراق #الماكياج، ولذلك لا بد أن تكون موحّدة، ناعمة، وصافية. إليك الخطوات الثلاث التي ننصحكِ باعتمادها للحصول على نتائج مثالية في هذا المجال.

الخطوة الأولى: الكونسيلير

يعتبر الكريم المضاد للهالات السوداء المعروف أيضاً بـ #الكونسيلير من #المستحضرات التي يصعب الاستغناء عنها. فهو سر الجمال الذي يجب أن تعرفيه وتحرصي على استخدامه باستمرار، كونه يعمل على إخفاء #الدوائر_الداكنة، والعيوب الصغيرة، واحمرار #البشرة.

طريقة استعماله: لتغطية البشرة جيدا، ضعي الكونسيلير بلمسات صغيرة على المناطق الداكنة وكذلك على المنطقة المتوسطة من #الوجه (أي الأنف والذقن والجبين)، ثم مديه بأصبعك نحو الخارج إلى أن يمتزج المستحضر مع البشرة.

في حال كنت لا تعانين من الهالات الداكنة حول العينين، استعملي الكونسيلير ذات الصيغة السائلة الرقيقة أو الصيغة الراغية كأساس يضمن ثبات ماكياج العينين ويضفي الإشراق عليها أو استعملي قلم الإشراق لإضفاء لمسات من الضوء على محيط العينين وعلى مناطق الوجه الأخرى التي تحتاج لذلك.

الخطوة الثانية: كريم الأساس

يعمل #كريم_الأساس على توحيد البشرة، وهو يشكل أساساً ضرورياً للماكياج، كونه يكشف عن تألق الوجه ويضفي لمسة مخملية على الطلة. ويشكّل استعماله ضرورة عند تطبيق الماكياج الخاص بالسهرات والمناسبات، كونه يحضر البشرة لاستقبال المستحضرات الأخرى ويحافظ على ثباتها. وهو أيضاً أساسي بالنسبة للماكياج اليومي البسيط خاصة أن الجيل الجديد منه يتمتع بمزايا علاجية، إضافة إلى خصائصه في مجال التغطية وإضفاء الإشراق.

طريقة استعماله: ضعي بعض النقاط من #كريم الأساس السائل على المناطق الوسطى من الوجه أي الجبين والأنف والذقن والخدين، ثم مديها نحو الخارج باستخدام الأصابع بحركات لطيفة أو استعيني بفرشاة خاصة لتطبيق كريم الأساس. ويفترض أن تكون النتيجة بشرة موحدة اللون وشفافة وطبيعية. تجنبي استعمال كمية كبيرة من المستحضر حتى لا تحصلي على مظهر القناع أو اكتفي بتطبيق كريم الأساس على مناطق الوجه التي تحتاج إلى تصحيح.

الخطوة الثالثة: ظلال الخدين

تشكل #ظلال_الخدين، المعروفة أيضاً بـ #البلاشر، اللمسة التي تمنح البريق للبشرة وتضيئها. ولذلك لا يسعك الاستغناء عنها مهما كان ماكياجك بسيطاً وناعماً. فيكفي أحياناً أن تضعي لمسة من الظلال على خديك دون أي مستحضر ماكياج آخر لكي تلاحظي أن وجهك أصبح أكثر إشراقاً. طبقي ظلال الخدين ذات الصيغة القشدية أو الكريمية فوق كريم الأساس قبل تطبيق #البودرة، أما ظلال الخدين ذات الصيغة المضغوطة فينصح بتطبيقها بعد البودرة.

طريقة استعمالها: ابتسمي عند وضع البلاشر على الجزء الأكثر ارتفاعا من خديك باستخدام فرشاة كبيرة. وقد تضع خبيرة #التجميل بلاشر فاتحا على أعلى تفاحتي الخدين وبلاشر أغمق في الأسفل لنحت الوجه. حاولي تنفيذ هذه الخطوة في المنزل فهي ليست معقدة ولا تحتاج سوى لبعض التدريب فقط.

ألوان البشرة الحنطية

لإبراز جمال #البشرة الحنطية، يجب اختيار ألوان متناغمة ومتناسقة تبرز جمال الوجه. وهناك الكثير من الألوان التي يمكن الاختيار بينها شرط أن يتم التركيز على التدرجات الدافئة والمشرقة لإظهار اللمسات الذهبية التي تشتمل عليها هذه البشرة.

- لون كريم الأساس: اختاريه بدرجات البيج الذي يعكس الضوء، أو درجات الخوخي الذي يمنح البشرة التألق، أو ذات تدرجات مائلة إلى الذهبي لإضاءة الوجه. تجنبي كريم الأساس الذي يميل للون الأصفر أو الغامق جدا كونها تجعل البشرة الحنطية باهتة وخالية من أي بريق.

- ألوان الظلال: لبشرة متألقة، العبي بانعكاسات اللون الذهبي، من خلال اختيار ظلال العينين التي تجعل البشرة الحنطية متوهجة. فالبيج والعاجي يجتذبان الضوء، أما البنفسجي والوردي فهما من الألوان الرقيقة وحريرية ومثالية لإطلالة رومنسية، أما اللون القزحي الوردي فيعكس الضوء ليمنحك تناسقا رائعا. أما بالنسبة لظلال الخدين فيمكنك الاختيار بين التدرجات الخوخية والمرجانية كونها تبرز البشرة الحنطية وتضفي عليها الإشراق.