كيف ارتسمت الخطوط على أزياء ربيع 2017؟

تندرج طبعة #الخطوط ضمن #كلاسيكيّات #الموضة التي يحرص بعض #المصممين على العودة إليها في كلّ موسم وتقديمها بما يتناسب مع رؤية كلّ منهم للأناقة. وقد جاءت موضة الخطوط في مجموعات #ربيع و #صيف 2017 عصريّة و #مبتكرة دون أن تتخلّى عن طابعها الراقي الأنيق.

قدّم المصممون هذه الطبعة الكلاسيكية بألوان، وأحجام، وطرازات مختلفة. وقد بنت دار Fendi الإيطالية كامل مجموعتها لهذا الموسم حول فكرة الخطوط التي غزت الإطلالات من قمة الرأس حتى أخمص القدمين متنقّلةً بين الأزياء، والأحذية، والحقائب. فرأينا الخطوط الأفقيّة تزيّن الكنزات الربيعيّة والخطوط العامودية تظهر على الجاكيتات، والتنانير الطويلة، والبنطلونات المنفوخة. أما الأحذية المخطّطة فاتخذت شكل أحذية رياضية أو بكعب جاءت جميعها مستوحاة من تصميم الجوارب.

الخطوط ظهرت أيضاً في عرض Burberry حيث تمّ تقديم أزياء مخطّطة مستوحاة من طراز ملابس النوم إختلطت بطبعات الأزهار وموضة القصّات العسكرية بأسلوب شبابي عصريّ.

في مجموعة Proenza Schouler جاءت الخطوط الأفقيّة عريضة ومتعدّدة الألوان تضفي لمسات حيويّة على الأرضيّات السوداء والبيضاء. أما في مجموعة Altuzarra فبدت الخطوط الأفقيّة رقيقة وغطّت الأثواب الضيّقة بالكامل في محاولة لإبراز رشاقة الأجسام النحيلة.

الخطوط تلوّنت بأناقة الأسود والأبيض في أكثر من عرض، حيث حافظت على كلاسيكيتها في عرض Carven، وتميّزت باتجاهاتها المتعددة في تصاميم Chloe، لتختلط مع أناقة المطبّع في تصاميم Dolce&Gabbana.

برع أوليفييه روستينغ مصمم دار Balmain في تقديم الخطوط بخلطات لونيّة مشرقة وأنيقة، فيما حافظت دار Sonia Rykiel على وفائها للخطوط المتعددة الألوان التي تشكّل جزءاً من إرثها في مجال الأناقة الفرنسية.

ظهرت الخطوط بشكل خجول لدى Versus، وهي طغت على العديد من الأزياء والأكسسوارات في مجموعة Ports 1961، فيما غلب عليها الطابع "الفينتاج" في عرض Gucci. فمن أبدع واستحقّ لقب "سيّد الخطوط " من بين الصممين العالميين برأيكم هذا الموسم؟



