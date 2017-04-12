هذه أساسيات ماكياجكِ الصيفي من "شانيل"

في مجموعتها من الماكياج الخاصة برحلات 2017 حرصت Chanel على الجمع بين اسمرار البشرة وإشراقها من خلال ألوان ناعمة وسهلة التطبيق. وقد برعت لوشيا بيكا مصمّمة هذه المجموعة في تقديم مستحضرات أساسيّة حملت اسم Les Indispensables De L’ete أي "أساسيّات الصيف" عبّرت من خلالها عن رؤيتها الخاصة لجمال الصيف وإشراقه.

الرسالة التي حملتها هذه المجموعة عرّفتنا عليها لوشيا بيكا قائلةً: "الغرض من كلّ هذا، هو أن تكوني على طبيعتكِ وأن ترتقي فوق الأحكام والتصوّرات المسبقة لما يجب أن تكوني عليه. فقد كانت معظم حياة غابرييل شانيل تتمحور حول الشجاعة في أن تكون نفسها دون أن التأثّر بالآخرين، وأنا أريد هذا لكلّ النساء أيضاً."

تتضمّن مجموعة Les Indispensables De L’ete مختارات منتقاة بدقّة من الأساسيّات التي لاغنى عنها في مجال الماكياج، والتي تسمح للمرأة العصريّة بابتكار ماكياج صيفي طبيعي وسهل من دون تضييع الوقت في تعلّم تقنيّات تطبيق معقّدة. أما مميزات هذا الماكياج فهي بشرة مسمرّة ومشرقة يمكن الحصول عليها باستعمال المستحضرات التالية:

- للوجه:

بودرة الإشراق Les Beiges Healthy Glow Luminous Colours التي تخلق حاجزاً طبيعياً رقيقاً تختلط فيه جسيمات من الذهب فائقة الرقّة مع شمع العسل وزبدة غير عضويّة مما يؤمن إشراقةً مشعّة وتوهّج برونزي نضر بلمسة واحدة. تتوفر هذه البودرة بخمسة ألوان برونزية تتراوح بين البيج الوردي الناعم ولون الشوكولاتة الغنيّ.

- للشفاه:

تتألّق الشفاه بتدرّجات لونيّة تمتد بين شروق الشمس وغروبها مع Rouge Coco Shine الذي يجمع بين بريق أحمر الشفاه وسهولة تطبيق ملمّع الشفاه. أما قلم Rouge Coco Stylo فتكتسي تركيبته المغذّية بلونيّ البيج الناعم والوردي المرجاني.

- للعينين:

ألوان البنّي الغنيّة تمنح عينيكِ التحديد والحدّة بينما تقوم ومضات من ألوان غير متوقّعة بإعادة ابتكار لوحة ألوان الصيف الكلاسيكية.

- للأظافر:

من أساسيات أناقة الأظافر هذا الصيف تلوينها بإشراقة البيج المائل إلى المرجاني أو الوردي، وتزيينها بسحر الأسود.