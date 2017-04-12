6 خطوات تحتاج إليها بشرتكِ أسبوعياً

الحفاظ على #نضارة #البشرة وشبابها يتطلّبان عناية دوريّة يمكن تنفيذها في المنزل من خلال 6 خطوات سهلة وبسيطة تبعد عنكِ شبح الشيخوخة المبكرة لسنوات طويلة. تعرّفي فيما يلي على هذه الخطوات التي عليها أن تشكّل جزءاً أساسياً من روتينكِ التجميلي الأسبوعي وتذكّري أن خطوت التنظيف، والتلطيف، والترطيب عليها أن تكون جزءاً أساسياً في روتينكِ التجميلي اليومي.

#التنظيف

إستخدمي منظّفاً لا ينتج رغوةً، دلّكيه بحركات دائرية على الوجه والرقبة لإزالة الأوساخ، وإفرازات البشرة، والجراثيم، وبقايا الماكياج المتراكمة على سطحها. ثم، امسحيه بلطفٍ باستخدام قطن الوجه دون أن تشدّي أو تسحبي الجلد الحسّاس حول العينين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر لإزالته.

#البخار

يرطّب التبخير البشرة ويطرّيها، كما يساعد على تخفيف إنسداد المسام الذي يسبّب ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء. بعد التبخير، يمكن إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء بسهولة باستخدام قناع. ولتنفيذ حمّم البخار في المنزل تقيّدي بالخطوات التالية:

لفّي منشفةً حول الرأس. املئي حوض المغسلة أو وعاء بالماء الحار المغلي. ثم انحني قليلاً على الحوض (على بعد حوالي 20 سم) لتعريض الوجه للبخار لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

ربّتي على الوجه لتجفيفه باستخدام منديل ورقي نظيف أو منشفة ناعمة. ولا تنسي أن تغطّي أصابعك بمناديل ورقية قبل إزالة الرؤوس السوداء، بلطف.

# التقشير

تحتوي مستحضرات التقشير على مواد كاشطة على شكل كريم أو منظّف. وهي تقشّر خلايا الجلد الميتة المتراكمة التي تجعل البشرة تبدو باهتة وفاقدة للون. ويجعل التقشير وجهك أكثر نعومة وإشراقاً.

يتمّ عادةً صنع مستحضرات تقشير الوجه للبشرة المعرّضة لحبّ الشباب أو البشرة الدهنية على شكل منظّف. أما تلك المخصّصة للبشرة الجافة فتصنع على شكل كريم مع بعض الزيوت المضافة.

قبل تقشير بشرتك، استخدمي الماء الدافئ لترطيب الوجه. ثمّ، دلّكي الوجه بلطف بالقليل من مستحضر التقشير باستخدام أطراف الأصابع. افعلي ذلك بحركات دائرية لمدة دقيقتين، على أن تجنّبي منطقة العينين حيث الجلد رقيق. واشطفي بالماء الدافئ.

# قناع الوجه

إذا كانت بشرتك دهنية، استخدمي قناعاً أساسه الطين، أما إذا كانت عادية أو جافة فاستخدمي القناع المرطّب. طبّقي قناع الوجه واتركيه لمدة تتراوح بين 15و30 دقيقة. استلقي بعد وضع القناع واسترخي. يمكنك أيضاً وضع ضمّادات باردة للعينين. استخدمي الماء الدافئ لإزالة القناع. ثمّ رشّي وجهك بالماء البارد للمساعدة على إغلاق مسام البشرة وإنعاش الوجه. بعدها، استخدمي منشفةً ناعمةً لتجفيف الجلد عن طريق الربت.

# التلطيف

إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي ملطّفاً خفيفاً خالياً من الكحول. ضعي ملطّف الوجه باستخدام القطن. وانشريه على البشرة مع التركيز على المناطق الدهنية في المنطقة الوسطى من الوجه.

#الترطيب

• وزّعي بضع نقاط من كريم الترطيب على البشرة. وضعي كمية صغيرة من كريم العينين حول العينين. ربّتي بلطف باستخدام البنصر، للتخفيف من انتفاخ الجفون وتحفيز نقاط الضغط حول العينين.