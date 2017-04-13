بيلا حديد في دبي للمشاركة بمعرض ديور "للألوان"

بإطلالة بسيطة ومميزة، وبصفتها الوجه الإعلاني لدار #ديور للمكياج Dior Make-up ، شاركت #عارضة_الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية #بيلا_حديد بافتتاح معرض The Art Of Color، الذي أقيم في #دبي مول وتحديداً في ممشى الأزياء.

وتجولت #بيلا التي تبلغ 20 عاماً بأروقة المعرض برفقة بيتر فيليبس المدير الفني للإبداع والصورة في دار ديور، مرتدية معطفاً فضفاضاً بلون كحلي غامق وتنورة قصيرة من اللون ذاته، وانتعلت حذاءً ذا كعب عال، وأكملت إطلالتها بحقيبة ذهبية من دار ديور.

واختارت بيلا #حديد أن تكون بسيطة من خلال تسريحة ذيل الحصان، ووضعت مكياجاً ناعماً وخفيفاً.

الجدير بالذكر أن دار ديور تحتفي من خلال هذا المعرض بشغفها بالألوان عبر تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت في رسم خطوط إطلالة الدار الفرنسية بلمسات ملوّنة وأسلوب فني مبدع، بدءاً بـSerge Lutens، أول مدير فني للإبداع والصورة لدى Dior Make-Up، مروراً بـTyen الذي اشتهر بأسلوبه الأيقوني المستوحى من ألوان قوس قزح الزاهية والذي طبع #موضة الثمانينيات، وصولاً إلى اللمسات العصرية لـ

Peter Philips المدير الفني الحالي للإبداع والصورة للدار العريقة.