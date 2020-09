هذا ما أنفقته كايت ميدلتون على أزيائها في العام 2017

تُعرف #دوقة_كامبريدج #كايت_ميدلتون بأناقتها اللافتة في مختلف المناسبات، مما يجعل منها #أيقونة_موضة تلهم إطلالاتها ملايين النساء حول العالم. ولكن هل تساءلتم يوماً عن المبلغ الذي تنفقه زوجة #الأمير_ويليام، الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز، على إطلالاتها؟.

الجواب عن هذا السؤال جاء مؤخرا من خلال تقريرين صدرا في صحيفة Daily Mail البريطانية ومدوّنة What Would Kate Do? المتخصصة بإطلالات #دوقة #كامبريدج. حيث كشف التقريران أن #كايت #ميدلتون أنفقت في العام 2016 حوالي 215 ألف دولار على أزيائها. أما في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 فأنفقت دوقة كامبريدج حوالي 71 ألف دولار على إطلالاتها مما يعني أنه إذا استمرت على هذا النحو ستتخطى بكل تأكيد هذا العام ما أنفقته في العام الماضي.

قد يتفهّم العديد منّا ضرورة الاهتمام بالصورة التي تظهر بها دوقة كامبريدج لدى تمثيلها الملكية البريطانية في #المناسبات الرسميّة التي تلبّيها، ولكن يبدو مؤخراً أن معدّل إنفاقها على إطلالاتها قد ارتفع كثيراً بعد أن كان يبلغ حوالي 60 ألف دولار في السنوات السابقة. أما ما يبرّر هذا الإنفاق برأينا فهو أن كايت ميدلتون تعيش حياة #أميرة ومركزها يتطلّب منها أن تظهر بإطلالات أميرية مكلفة. أما بالنسبة لنا كنساء عاديّات فمن الممكن أن نستوحي من إطلالات دوقة كامبريدج #تصاميم يتم تنفيذها بأسعار مقبولة. وخير دليل على ذلك ما قامت به خبيرة التجميل البريطانية كايت أوربنكسا في هذا المجال.

فقد استعانت كايت أوربنكسا بخدمات موقع eBay للبيع عبر الإنترنت ومهارة خيّاط من معارفها لتنفيذ #أزياء شبيهة بأزياء دوقة كامبريدج تظهر بها على صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام التي تحمل اسم GreatRepliKate ويتابعها حوالي 4000 شخص، مؤكّدةً من خلالها أن #الإطلالات الأنيقة ليست دائماً باهظة الثمن.