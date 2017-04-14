الأكسسوارات البيضاء عادت بعد غياب طويل

بعد غياب امتد لسنوات عن ساحة #الموضة، نشهد هذا الموسم عودة #الأكسسوارات_البيضاء التي رصدناها في العديد من عروض #الأزياء الخاصة بربيع وصيف 2017. ففي السنوات الماضية غابت موضة الحذاء الأبيض والحقيبة البيضاء لتحل مكانها موضة الأكسسوارات ذات اللون البيج العاري التي تلائم كافة ألوان الأزياء.

وقد اختارت موضة هذا الموسم العودة إلى اللون الأبيض الكلاسيكي الذي كان يعتبر في الماضي من الألوان الأساسية في مجال الأكسسوارات، ولكن كيف تم تقديم الأكسسوارات البيضاء الجديدة هذا الموسم؟

أول ما لاحظناه في هذا المجال أن المصممين اعتمدوا في معظم الأحيان على #الإطلالات التي تصطبغ بالكامل بالأبيض بدءاً من الأزياء وصولاً إلى الأكسسوارات المختلفة، فالطابع العصري لهذه الإطلالة هو ما جعل منها محببة لدى دور الأزياء العالمية و"الفاشينيستاز" على السواء.

اعتمدت دار Dior بشكل أساسي على اللون الأبيض في أزيائها وأكسسواراتها الصيفية. وقد لاقت الحقائب البيضاء التي قدمتها نجاحاً كبيراً مع ما تميزت به من حجم متوسط، ومسكة عند الكف، إضافة إلى حزام يسمح بحملها عند الكتف.

ركزت دار Chanel على الأحذية البيضاء ذات الكعب المنخفض والقبعات البيضاء لترافق أزياءها الصيفية، كما ارتدت حقيبة Boy الشهيرة لوناً أبيض ناصعاً أضاف لمسة من الانتعاش على إطلالتها.

دار Sonia Rykiel الفرنسية اعتمدت بشكل كبير على اللون الأبيض في أزيائها وأكسسواراتها التي تزينت بأزهار كبيرة من الجلد الطبيعي. وقد رصدنا أيضاً حقائب بيضاء في غاية #الأناقة حملت توقيع Michael Kors وTory Burch. واختارت دار Loewe الإسبانية اللون الأبيض العاجي لتنفيذ أزياء وأكسسوارات مبتكرة.

عملت دار Carven على تنسيق الحذاء الأبيض مع جوارب ملونة، فيما اختارت دار Rag&Bon الحذاء الأبيض ليكون مكملاً لمختلف إطلالاتها الصيفية، فهل ستعتمدون موضة الأكسسوارات البيضاء على طريقة دور الأزياء العالمية هذا الموسم؟