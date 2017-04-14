11 إجابة عن أسئلتكِ حول الرموش المستعارة

تشكّل #الرموش_المستعارة #موضة رائجة تُغني السيدة عن وضع #الماكياج حول العينين بشكل يومي. فهي تضفي مظهرا رائعا على #العين وتمنحها سحراً بارزاً، ولكن كيف يتم اختيار هذه #الرموش في ظل الأنواع المتعددة المتوفرة منها في الأسواق؟ ما هي الأنواع الأكثر ملاءمة لكل عين؟ كيف يمكن المحافظة على مظهر طبيعي بعد تركيبها؟ كلها أسئلة تطرحها على نفسها كل امرأة لدى اتخاذها قرار وضع رموش مستعارة تدوم لبضع ساعات أو لعدّة أيام. وقد حاولنا فيما يلي تأمين إيجابات شافية لها:

كيف يتم استعمال الرموش المستعارة ولمن تتوجه؟

تستعمل الرموش المستعارة كجزء من الماكياج على #العينين الصغيرتين، وفي حالة #الرموش_الطبيعية القصيرة، المتفرقة، وغير الكثيفة. كما ينصح بتطبيقها إذا كانت الرموش باهتة اللون، أو عند الرغبة بالتركيز على #ماكياج_العينين مهما اختلف شكلها أو حجمها.

هل هناك تصنيف للرموش المستعارة؟

تتنوّع الرموش المستعارة من حيث الشكل والحجم والجودة. إذ كلما كانت شعرتها مشابهة للشعرة الطبيعية كانت الرموش ذات نوعية جيدة. الأمر الذي يجعل المرأة تبدو بمظهر طبيعي وغير متكلف بعد تركيبها. عادة تطبق ا#لرموش_الاصطناعية بعد الانتهاء من وضع الماكياج و #ظلال_العيون. ولكن في حالة الرموش التي تدوم لشهرين، يمكن وضع ظلال العيون أو الماكياج بعد مضي يومين على تركيبها.

كيف يتم اختيار النوع الأكثر ملاءمة من حيث النوعية أو الطول؟

إن شكل الشعرة الذي يكون أقرب إلى #الرمش_الطبيعي ، يدل على جودة الرموش الاصطناعية. أما بالنسبة لاختيار قياس الشعرة، فإذا كانت رموش السيدة قصيرة وترغب بتطويلها، يمكنها اختيار الرموش الطويلة التي تمنح الكثافة أيضا. وإذا كانت تحتاج إلى كثافة في الرموش، فيكفي أن تختار متوسطة الطول.

هل يجب أن تتناسب مع شكل العين وشكل الوجه؟

يجب أن تتناسب الرموش مع #شكل_العين طبعاً، فالعين الواسعة تحتمل كمية أكبر من الرموش الاصطناعية، أما #العين_الصغيرة فعدد الرموش، التي يمكن أن توضع عليها يكون محدودا للحفاظ على المظهر الطبيعي.

كيف يتم التحضير لوضع الرموش الاصطناعية؟

المفروض أن تكون الرموش الطبيعية نظيفة وغير رطبة لكي يبدأ العمل بوضع الرموش الاصطناعية الذي يختلف باختلاف النوعية الملائمة لكل نوعية رموش. #الرموش_المنفصلة يتم استخدامها عند وضع الماكياج لدى اختصاصية التجميل، لأنه من الصعب وضعها في المنزل وهي تمنح العين مظهرا طبيعيا. أما #الرموش_المتصلة، فيمكن وضعها في المنزل، لكنها لن تبدو طبيعية كالرموش المنفصلة.

هل يمكن استعمال الرموش الاصطناعية نفسها لأكثر من مرة؟

هذا مستحيل، فعندما يتم نزع الرموش يجب التخلص منها، إذ تصبح غير صالحة للاستعمال مرة أخرى.

هل تحتاج الرموش الاصطناعية الى آي لاينر أو كحل أسود كي تبدو العينان أكثر جمالا؟

يمكن للرموش الاصطناعية بمفردها أن تمنح مظهرا جميلا للعين، لكن في المناسبات يمكن الاستعانة بالكحل لمزيد من التميّز في #ماكياج_العينين.

هل من الأفضل تطبيقها على كامل الجفن أم بشكل متفرق؟

الأمر متعلق بوجود فراغات في الرموش الطبيعية وبرغبة كل سيدة في هذا المجال، فالحالتان ممكنتان. يمكن تركيب الرموش التي تدوم لأسبوعين على الجفن ويمكن وضع الكمية التي تطلبها السيدة لتحقيق كثافة متوسطة أو عالية مع التحكم بطول الشعرة أيضا. كما يمكن التحكم بمستوى طول الرموش التي تدوم لشهرين، لكن لا يمكن التحكم بكثافتها التي عليها أن تتناسب مع كثافة الرموش الطبيعية التي توضع عليها.

كيف يتم نزع الرموش المستعارة؟

يتم نزعها بواسطة #مزيل_ماكياج العيون العادي، أما الرموش التي تبقى لمدة شهرين فيفضل تنظيفها باستخدام مزيل ماكياج العيون الذي يحتوي على بعض الزيوت.

كيف يمكن لتطبيق الرموش المستعارة أن يلحق الأذى بالرموش الطبيعية؟

إن تطبيق الرموش المستعارة لا يلحق الأذى أبداً بالرموش الطبيعية، فالمستحضر اللاصق للرموش هو مستحضر خاص للعينين ومدروس طبيا. كما أن دورة حياة #الرمش الطبيعي تمتد بين 60 و100 يوم، وهذا يعني أن سقوط الرمش الطبيعي سوف يصحبه سقوط الرمش الاصطناعي.

كيف يتم تجنّب مظهر العين الهابطة الذي يترافق مع الرموش المستعارة؟

طريقة التركيب التي تعتمد الإكثار من كمية الرموش عند نهاية #العين تعمل على تجنيب العينين هذا المظهر الهابط وتجعل #النظرات تبدو ساحرة.