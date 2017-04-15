حافظي على شعركِ كنجمات الشعر الداكن

تولي #نجمات الشعر الداكن عناية خاصة بشعرهن للحفاظ على صحته وإشراقه، فهنّ يعرفن جيداً أن العناية المستمرة والحماية من الاعتداءات الخارجية يشكلان جزءاً أساسياً من الروتين التجميلي اليومي لكل امرأة ترغب بالحفاظ على تألّقها. فما هي أسرارهن في هذا المجال؟

يميّز الخبراء بين 3 تدرّجات من الشعر الداكن: الشعر البني الدافئ، ويكون غنياً بتدرجات ألوان #الشوكولاتة، والبندق، والقرفة، والكاجو، والكاراميل. الشعر البني البارد الغني بتدرّجات ألوان خشب الإبنوس والكستناء والقهوة. وأخيراً الشعر الأسود الذي يتضمّن تدرجات متوسّطة الحدّة وأخرى داكنة جداً.

الشامبو المناسب

للحفاظ على #حيوية_الشعر الداكن ينصح #الخبراء بعدم غسله أكثر من مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، على أن يتم استعمال #شامبو غنيّ بخلاصة الحنّة، أو زيت الأرغن، أو زيت الجوز. فمن شأن هذه العناصر أن تحيي لون الشعر وتمنحه الإشراق. وللحصول على اللمعان يمكن الاستعانة بشامبوهات غنيّة بفوائد الخل شرط أن يكون الشامبو مناسبا لطبيعة الشعر وأن يترافق مع كونديشنر في حالة الشعر الجاف، أو المتعب، أو الصعب التسريح.

القناع المغذي

يقوم دور القناع في هذا المجال بتغذية الشعر بالعمق مما يسمح له بالحفاظ على مظهر صحّي ولون داكن حيوي. وينصح الخبراء في هذا المجال باختيار قناع خاص بالشعر الداكن، أو قناع #معالج_للشعر الباهت يعيد إليه الحيوية واللمعان. أما بالنسبة للشعر المصبوغ بتدرّجات داكنة فيمكن إحياؤه بقناع خاص به يرطّبه ويثبّت لونه.

وصفة سحرية

للحصول على شعر داكن مشرق في دقيقتين فقط يمكن الاستعانة بخلطة طبيعيّة أثبتت فعاليتها في هذا المجال. وهي تقوم على خلط كوب من الماء الفاتر مع عصير ليمونة والمقدار نفسه من الخل، على أن يتم نقع الشعر بهذه الخلطة لمدة دقيقتين قبل تشطيفه بالماء الفاتر. أما النتيجة فتكون لمعاناً يذكّر بحيوية شعر النجمات.