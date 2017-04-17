أسباب غريبة لظهور حبّ الشباب.. منها الهاتف المحمول

يُعتبر حبّ الشباب أكثر مشاكل البشرة شيوعاً، بحيث يطال 80 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاماً على الأقلّ مرة واحدة في حياتهم. كما يمكن أن نصادف هذه المشكلة لدى الأطفال الرُضّع والأشخاص الذين بلغوا الأربعينيّات والخمسينيّات من العمر.

أما فيما يتعلّق بأسباب هذه المشكلة التجميلية، فيتداول الناس العديد من المسببات في هذا المجال وأبرزها إهمال تنظيف البشرة، طبيعة #البشرة_الدهنية التي تعتبر مواتية لظهور هذه المشكلة، والإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة والشوكولا.. ولكن في الحقيقة هناك العديد من المسببات الغريبة التي يندرج الابتعاد عنها ضمن الوسائل الفعّالة للقضاء على #حب_الشباب لدى النساء والرجال على السواء:

- مستحضرات تصفيف الشعر:

يمكن لمستحضرات تصفيف الشعر كالشمع، والجل، والرذاذ التي تعمل على تثبيت التسريحة أن تنتقل إلى مسام البشرة مؤديةً إلى انسدادها وبالتالي إلى ظهور حب الشباب. ولذلك ينصح الخبراء بتجنّب الإفراط في استعمال هذه المستحضرات والمواظبة على غسل الشعر مرتين أو ثلاثة أسبوعياً بشامبو يتناسب مع طبيعته.

- الهاتف الخلوي:

يشكّل الهاتف الخلوي حقلاً خصباً للبكتيريا التي قد تنتقل إلى اليدين وبشرة الوجه بكلّ سهولة مسبّبةً ظهور حبّ الشباب. وللحدّ من هذه المشكلة ينصح الخبراء بمسح الهاتف بمحرمة مضادة للبكتيريا بشكل يوميّ.

- أغطية السرير:

السرير هو المكان الذي نقضي فيه عدّة ساعات يومياً، وبالتالي تتراكم على أغطيته بقايا خلايانا الميتة التي قد تحمل بكتيريا ممكن أن تنتقل من جديد إلى البشرة مسبّبةً ظهور حب الشباب. ولتجنّب هذه المشكلة يُنصح بتبديل أغطية السرير مرة أسبوعياً وتبديل أغطية الوسائد مرتين أسبوعياً كونها على احتكاك مباشر مع بشرة الوجه.

- الإفراط في تنظيف الوجه:

يمكن للإفراط في تنظيف الوجه في المنزل وإخضاع البشرة بشكلّ متكرر لجلسات التنظيف في معهد التجميل أن يكون وراء مشكلة ظهور حب الشباب. إذ يترافق التنظيف في هذه الحالة مع مفعول عكسيّ يُضعف البشرة ويعرّضها للالتهابات المختلفة ولظهور حب الشباب. ولذلك يجب اعتماد منظّف ناعم يكون خالياً من الصابون ويحترم تركيبة البشرة وطبيعتها.

- التبدلات الهرمونية:

يمكن للتبدلات الهرمونية التي تطرأ على جسمنا أن تؤدي إلى ظهور حبّ الشباب الذي يختفي عادة ً مع عودة الهرمونات إلى طبيعتها.

- الرياضة:

للرياضة بفوائد صحيّة عديدة، ولكن الإفراط في التعرّق عند ممارسة #الرياضة ممكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا على البشرة وظهور حب الشباب. ولذلك ينصح الخبراء بعد الرياضة بأخذ حمّام بارد نسبياً يساعد على إقفال #المسام قبل الاستحمام بالماء الساخن الذي يؤدي إلى توسّع مسام البشرة ودخول البكتيريا إليها مسببة ظهور حب الشباب.

- أطعمة الفطور:

إذا كانت وجبة الفطور أساسية في نظامنا الغذائي اليومي، فإن بعض أطعمتها ممكن أن تسبب ظهور حب الشباب ومنها عصير #الفاكهة الغني بالسكر الطبيعي، الخبز الأبيض والحلويات الغنية بالسكر الاصطناعي، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته الغنية بالمواد الدهنية والتي من شأنها أن تنشّط الإفرازات الدهنية في البشرة. وفي هذه الحالة ينصح بالتوجه نحو الحبوب الكاملة والحليب الخالي من الدسم التي تلعب دوراً وقائياً في هذا المجال.

- الأدوية والمكمّلات الغذائية:

يمكن للمكملات الغذائية، أدوية منع الحمل والعقاقير الغنية بالستيرويدات أن تسبب اضطرابات هرمونية قد تكون مسؤولة عن ظهور حب الشباب. ولذلك يُنصح باستشارة الطبيب عند تزامن ظهور حب الشباب مع تناول أنواع معينة من الأدوية.

- معجون الأسنان:

قد يعاني البعض من ظهور حب الشباب في المنطقة المحيطة بالفم لدى استعمال #معجون_أسنان غنيّ بالفلورايد. وفي هذه الحالة يستحسن استعمال معجون أسنان خالٍ من هذه المادة.