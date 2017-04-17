8 أفكار لارتداء الحذاء الأكثر شيوعاً هذا الموسم

الحذاء ذو اللون #البيج العاري من أساسيات #الموضة هذا الموسم، فهو يتناسق مع مختلف ألوان #الأزياء ويمكن أن يحلّ بكلّ سهولة مكان #الحذاء_الأسود أو #الأبيض لإضفاء لمسة عصرية على إطلالتكِ. فيما يلي نقدّم لكِ 8 أفكار لتنسيقه مع أزيائكِ الربيعية:

1 - مع أزياء المناسبات:

للمسات إضافية من الترف على أزياء المناسبات نسّقي الثوب الربيعي الذي اخترته لحضور حفل #زفاف أو كوكتيل مع حذاء من الساتان باللون البيج العاري واختاري لحقيبتكِ التدرّجات المعدنيّة الفضيّة أو الذهبيّة.

2 - مع الأزياء المصنوعة من الدنيم:

يتناسق الحذاء باللون البيج مع قماش #الدنيم بتدرّجاته الزرقاء الفاتحة والداكنة. اعتمديه لإضفاء لمسة من الأناقة الكلاسيكية على إطلالتكِ #الكاجوال اليومية.

3 - مع التنورة الضيّقة:

يتناسق هذا الحذاء بشكل مثالي مع #التنورة الضيّقة المتوسّطة الطول التي يطلق عليها اسم Pencil Skirt أو "التنورة القلم". ولتكتمل الإطلالة حافظي على بساطة "التوب" التي سترافقها من حيث القصة وحياديّة اللون.

4 - مع البنطلون الأبيض:

لم يعد من الصعب تنسيق #البنطلون الأبيض مع حذاء يناسبه، فالحذاء ذات اللون البيج العاري يتناسق بشكل مثالي مع هذا البنطلون كونه يساعد في جعل الساقين تبدوان طويلتين بفضل لونه الحيادي الفاتح.

5 - للحدّ من بهرجة الألوان القويّة:

عند اختيار ثوب بلون قويّ كالأحمر، أو البرتقالي، أو الأخضر، أو النيلي، يُنصح بتنسيقه مع حذاء حياديّ اللون يترك المجال لتسليط الضوء على لون الثوب ببساطة.

6 - مع التدرّجات العارية:

يشكّل اللون البيج بكافة تدرّجاته واحدا من أبرز ألوان هذا الموسم. وينصح خبراء الموضة بتنسيق الأزياء ذات اللون البيج مع اللون البيج العاري كونه يحافظ على توحيد لون الإطلالة ويضفي عليها أناقة عصريّة رصينة.

7 - مع الألوان الحيادية:

إن الجمع بين عدّة تدرجات حيادية يعطي نتائج مثالية دائماً، أما أنجح الخلطات العصريّة في هذا المجال فتقوم على الجمع بين البيج العاري والرمادي الفاتح مما يضمن لكِ إطلالة شبابية أنيقة وبعيدة عن التكلّف.

8 - تناسق اللمسات الناعمة:

إن اعتماد اللمسات الفاتحة يضفي أجواءً من النعومة على كامل الإطلالة. اختاري تدرجات الزهري الفاتح والأبيض للقسم العلوي من إطلالتكِ ونسّقيها مع حذاء باللون البيج العاري يحافظ على نعومة إطلالتكِ.