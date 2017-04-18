أمل أزهري تفتتح أسبوع بيروت للموضة بقفاطينها

افتتحت المصممة اللبنانية أمل أزهري مساء أمس أسبوع #بيروت للموضة بحضور #رئيس_الوزراء_اللبناني سعد الحريري بالإضافة إلى وجوه سياسية واجتماعية تواجدت لدعم هذه الفعالية التي تشكّل موعداً موسمياً مع الأناقة.

وقد عرضت المصممة بهذه المناسبة مجموعتها من القفاطين والجلابيات لربيع وصيف 2017 التي حرصت من خلالها على تلبية متطلّبات المناسبات الرمضانية القادمة. كما تضمّنت مجموعتها تصاميم من القفاطين الشفافة التي تناسب الإطلالات على الشاطئ.

الطابع المزخرف ظهر بغناه اللافت على العديد من الإطلالات متناسقاً مع اللمسات الشرقيّة التي طغت على القصّات. ولكن هذه الزخارف لم تلغ وجود العديد من الإطلالات التي تميّزت ببساطة تناسب أسلوب حياتنا العصريّة.

لفتنا في هذه المجموعة #العبايات_الطويلة المكسّرة التي ترافقت مع عقدة عند العنق، كما لفتتنا العمامات #الذهبية والفضيّة التي ارتدتها العارضات والتي تناسقت بامتياز مع الجو العام للإطلالات ومع #الأكسسوارات الضخمة التي تزيّنت بها العارضات.

عروس هذا الموسم اختارت لها أمل أزهري ثوباً طويلاً باللون الفضي اختلط فيه الطابع الشرقي بالقصّات العصريّة. وقد ظهرت #المصممة في نهاية العرض لتحيّة الجمهور مرتديةً قفطانا باللون الذهبي فوق #بنطلون وقميص كلاسيكيين باللون الأسود فاختصرت بإطلالتها كل رسالة التزاوج اللافت بين الشرق والغرب التي تحملها أزياءها.