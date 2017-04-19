في فعالية المصل سر النضارة والإشراق

استطاع المصل أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في أسواق مستحضرات التجميل.

إذ أصبح هذا #المستحضر_العجيب جزءاً أساسياً من روتين العناية اليومية للعديد من #النساء اللواتي يجدن فيه المكونات المناسبة لمتطلبات البشرة في مجال النضارة وتأخير علامات الشيخوخة. فهل يفي المصل التجميلي بكلّ الوعود التي يطلقها؟

هل يمكن تطبيق المصل على الوجه والعينين والشفاه؟

تخترق تركيبة المصل الجلد بسهولة من دون أن ترك أي أثر دهني أو لامع. وهو يحتوي على عناصر فعالة أساسية لكل منطقة في الوجه. فإذا وضعت مصلا للوجه على المنطقة المحيطة بالعينين، قد يؤدي هذا إلى تهيجها، لأن تركيبته غير مخصصة لمعالجة هذه المنطقة الحساسة.

وبالمثل، فإن وضع مصل خاص بالعينين على الوجه لن يفيدك لأنه ليس مصمما للعناية بالوجه. ولا تنسي وضعه على الرقبة، خاصة إذا كنت تستخدمين مصلا لمكافحة التبقع، الذي سيكون مناسبا لهذه المنطقة على وجه الخصوص التي تتعرض لأشعة #الشمس، وبالتالي تكون عرضة لظهور التصبغ.

هل يحل المصل مكان الكريم اليومي؟

نعم، يمكن ذلك. فالتركيبات الجديدة تسمح للمصل بأن يحل مكان الكريم اليومي إذ يتم إدخال عناصر فعالة مرطبة في معظم أنواع الأمصال الجديدة. ولكن لا يمكنك فعل ذلك إلا إذا كانت بشرتك سميكة، أو دهنية، أو مختلطة، وبالتالي لا تحتاج إلا إلى ترطيب خفيف. فالمصل هو مستحضر تجميلي يظل على الطبقة الأولى للبشرة ولا يخترقها إلى طبقات أعمق. وهو لا يحتوي على وقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا لا تنسي وضع كريم حماية من الشمس فوقه.

متى يجب البدء باستخدامه؟

بالنسبة للبشرة العادية التي لا تعاني من مشاكل، يمكن البدء من سن 30 عاماً، من أجل منح البريق للبشرة أو الحماية والوقاية من الجزيئات الحرة. وابتداء من سن 40 عاما من أجل مكافحة البقع والتجاعيد.

هل يتم وضعه صباحا ومساء؟

ينصح بوضعه صباحا ومساء للاستفادة من العناصر الفعالة الموجودة فيه طوال النهار والليل. ويمكنك إن رغبت باستخدامه في المساء فقط خاصة إذا كنت لا تملكين الوقت الكافي للعناية ببشرتك صباحاً.

هل يمكن اعتبار المصل علاجاً للبشرة؟

يعتمد هذا على الهدف المراد تحقيقه. وينصح غالبا باستخدام المصل الذي يكافح البقع أو المصل الذي يمنح البريق بفضل احتوائه على #فيتامين C كعلاج لبضعة أسابيع. كما يمكن إدراج المصل كخطوة أساسية في روتين العناية اليومية لتغذية البشرة بالعمق وتأخير ظهور علامات الشيخوخة لأطول فترة ممكنة.

هل يمكن وضع المصل مع القناع؟

هناك وجهتا نظر مختلفتان، فيما يتعلق بهذا الأمر. فالبعض يفضل وضع المصل قبل #القناع، الذي يغلق مسام البشرة، من أجل تعزيز تأثير عناصره الفعالة. ويتم إزالة الزائد بلطف باستخدام منديل ورقي من دون فرك لكي تظل العناصر الفعالة داخل الجلد. ويفضل آخرون إزالة القناع باستخدام لوشن ثم وضع #المصل وبعده الكريم.

هل يوضع المصل على البشرة قبل أي مستحضر آخر؟

نعم.. ضعي أولا المصل، ثم انتظري دقيقة أو اثنتين، وهو الوقت الكافي لكي تمتص البشرة المصل، بعدها يصبح بإمكانك تطبيق كريم النهار أو الليل. فالمصل سيصل إلى تحت الطبقة السطحية فيما سيظل الكريم على السطح. واستخدام المصل والكريم فعال جدا لكن تجنبي مزجهما مباشرة (إلا إذا كان ينصح بذلك) لأنك قد لا تستفيدين من عناصرهما الفعالة بل قد يتغير تأثيرهما.

ما هي الجرعة المناسبة منه؟

يكفي وضع كمية صغيرة من المصل. فهو مركز جدا ومن غير المجدي وضع الكثير منه. وكلما كان #المستحضر التجميلي سائلا، كان وضعه أكثر سهولة، بكميات صغيرة جدا.

كيف هي تركيباته الجديدة؟

يقدم الجيل الجديد من الأمصال نتيجة رائعة، حيث إن تركيبته أقل لزوجة واحتواءً على الكحول. كما أن اختراقها للجلد أصبح أكثر سهولة. وبذلك تحوّلت الأمصال إلى منتجات عناية يومية، وتركيباتها الجديدة أصبحت أقل ثقلا على البشرة وأكثر ترطيبا.

كما أن تركيز العناصر الفعالة فيها أعلى منها في الكريمات (70% في بعض الماركات التجارية، و30% في ماركات أخرى) ويمكن إضافة عناصر مختلفة معها.