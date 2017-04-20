كريستيان ديور من فرنسا إلى اليابان

افتتحت دار Christian Dior الفرنسية أحدث متاجرها في مدينة #طوكيو اليابانية. وقد أقيم للمناسبة عرض أزياء في حديقة فوق مركز تسوّق فاخر، تم خلاله تقديم مجموعة الدار من #الأزياء_الراقية لربيع وصيف 2017 التي سبق أن تم تقديمها خلال أسبوع باريس للكوتور وأضيفت إليها تصاميم جديدة زيّنتها أزهار الكرز اليابانية.

واستلهمت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية للدار، تصاميم هذه المجموعة من أزهار الكرز التي تزيّن الحدائق اليابانية، إضافة إلى تصاميم من أرشيف دار Dior تعود للعام 1953 وأبرزها ثوب "الحديقة اليابانية" الشهير الذي يحتفل بحلول فصل الربيع.

اتخذت دار Dior خطوة افتتاح متجرها الجديد في #اليابان في وقت بلغ فيه الإنفاق على السلع الشخصية الفاخرة في هذا البلد مستويات قياسية، وفق ما أشارت إليه إحصاءات موثوقة أجرتها واحدة من أشهر شركات الإحصاء الأميركية. وقد بيّنت هذه الإحصاءات أن قيمة مشتريات سوق السلع الشخصية الفاخرة في اليابان بلغت حوالي 23 مليار دولار في العام 2016 لتحتلّ المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وقد بلغت مشتريات السياح 30 بالمئة من هذه القيمة. رافقونا فيما يلي للتعرّف على أجمل تصاميم دار Dior التي تضمّنها العرض الياباني.