الذهبي هو لون الفرح لندوى الأعور

راقية، مترفة، ومفعمة بالأناقة والأنوثة. هكذا بدت امرأة ندوى الأعور من خلال عرض الأزياء الذي قدّمته المصممة ضمن فعاليات أسبوع بيروت لموضة ربيع وصيف 2017.

الألوان الباستيلية الناعمة خيّمت على قسم كبير من هذه المجموعة من الأزياء التي تضمّنت أيضاً ألواناً كلاسيكية رصينة كالبيج، والأبيض، والأسود. أما القصّات فذكّرتنا بأثواب الأميرات التي تمّ تنفيذها بأقمشة فاخرة كالدانتيل، والتفتا، والأورغنزا، والزيبرلين.

الأكتاف العارية ظهرت في أكثر من إطلالة، أما الشكّ والتطريز فأضفى لمسات غنيّة على الأقمشة الفاخرة التي تزيّن بعضها أيضاً بلمسات الريش الأنثوية.

وجاءت الخطوط العريضة لهذه المجموعة مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي ومن حقبة الباروك التي قدّمتها الأعور برؤيتها الخاصة وبلمسات جديدة تناسب متطلّبات المرأة العصرية في مجال الأناقة.

اختارت ندوى الأعور أن تختتم عرضها لمناسبات هذا الصيف بثوب زفاف باللون الذهبي تم تطريزه بحوالي 130 ألف حبّة من الكريستال الفاخر.

وهي استبدلت الأبيض التقليدي الذي يصبغ عادةً أزياء الزفاف باللون الذهبي الذي تعتبره لون الفرح والإطلالة الملوكية بامتياز.

تعرّفوا فيما يلي على أجمل إطلالات ندوى الأعور لهذا الموسم.