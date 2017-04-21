جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم للمرة الخامسة

اختيرت الممثلة الأميركية #جوليا_روبرتس كأجمل #امرأة في العالم للعام 2017 من قبل مجلة People الأميركية الشهيرة. وهي المرة الخامسة التي تحرز فيها روبرتس هذا اللقب في 26 عاماً استطاعت خلالها جوليا أن تحافظ على جمالها الطبيعي، وتألّقها، وروحها المرحة التي تنعكس على إطلالتها مضيفةً عليها طابعاً شبابياً وحيوياً.

صرّحت جوليا عند إعلامها بالخبر: "الأمر يشعرني بالإطراء ويخجلني في الوقت نفسه... لم أكن أنتظر كل هذا الإعجاب الذي أراه في عيون الناس".

وكانت جوليا قد حصدت لقب "أجمل امرأة في العالم" للمرة الأولى في العام 1991 عندما كانت في الـ23 من العمر بعد تحقيقها الشهرة من خلال فيلم Pretty Woman الذي اجتمعت فيه مع الممثل ريتشارد غير. ثم حصلت على اللقب نفسه خلال الأعوام 2000 و2005 و2010. وهي تحتل منذ العام 2010 أيضاً لقب سفيرة عطر La Vie Est Belle من Lancome.

