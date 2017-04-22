أزياء حنا توما "هاربة" من الزمن الجميل

#الهروب أو Escape هو العنوان الذي اختاره #المصمم_اللبناني، حنا توما، لمجموعته من #أزياء ربيع وصيف2017 التي قدّمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع بيروت للموضة.

وهي تحكي قصّة 3 فتيات ذهبن برحلة طويلة محمّلات بما يحتجن إليه من مستلزمات الأناقة.

#الأقمشة الخفيفة المتطايرة جسدت بامتياز الفكرة الأساسية للعرض، من خلال الأكمام الواسعة التي تصل إلى #الأرض والكابات التي تنسدل من الأثواب الطويلة مضيفةً عليها لمسات من الحرية، والفخامة، والترف.

الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود، والذهبي، والفضي هي الألوان الأساسية التي خيّمت على معظم #إطلالات هذا العرض، التي تألّفت من أثواب الكوكتيل القصيرة، وفساتين المناسبات الطويلة، بالإضافة إلى مجموعة من تصاميم "الجامبسوت" أراد من خلالها المصمم إثبات أنه يمكن للبنطلون أن يلعب دوراً أساسياً في الإطلالات الراقية خاصةً عندما يتم تقديمه بشكل مبتكر يبتعد عن الطابع العملي الذي يرافق هذا الزي عادةً.

أزياء #حنا_توما لهذا الموسم استطاعت أن تعيد إلينا بعضاً من أناقة الزمن الجميل من خلال الأقمشة الفاخرة، والتنانير التي تحدّد الخصر منسدلةً لتتمايل بشكل أنثويّ أنيق مع كلّ حركة. ولكنها جاءت أيضاً عصريّة تقدّم تصاميم تلبّي متطلّبات نساء اليوم في الحصول على إطلالة مبتكرة وغير متكلّفة في الوقت نفسه.

عروس حنا توما جاءت بعيدة عن الكلاسيكية بثوبها الأبيض الشفّاف المطرّز بأزهار ثلاثية الأبعاد، فقد أراد المصمم أن يؤمن لعروسه الراحة وحريّة الحركة في إطلالة لا تخلو من الأناقة. وقد زيّنت رأسها بإكسسوار مبتكر جاء مشابهاً للإكسسوارات التي رافقت جميع إطلالات العرض والتي حملت التوقيع المميز للمصمم. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميم حنا توما لهذا الموسم فيما يلي.